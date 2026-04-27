Ein Segen für verspannte Muskeln: Beurer MG 185 Massagepistole ausprobiert

Bedingt durch meine Arbeit für appgefahren sitze ich unter der Woche mehrere Stunden am Tag am Schreibtisch. Trotz eines höhenverstellbaren Schreibtisches und einem ergonomischen Schreibtischstuhl kommt es immer wieder vor, dass sich die Rückenmuskulatur verspannt. Gerade mein Brustwirbelbereich ist da ein wunder Punkt, der trotz Rückenübungen vom Physiotherapeuten immer wieder für Probleme sorgt.

Neben den üblichen Maßnahmen wie Übungen mit einem Teraband, Faszienbällen, regelmäßiger Bewegung und Wärmeanwendungen habe ich nun auch eine neue Möglichkeit zur Muskelentspannung kennenlernen dürfen. Ich hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach von der guten Wirkung von Massagepistolen gehört und konnte nun seit einigen Wochen die Beurer MG 185, eine Massagepistole mit insgesamt fünf verschiedenen Massageaufsätzen, neun Intensitätsstufen und drei voreingestellten Massageprogrammen, ausprobieren.

Beurer MG 185 Massagepistole eignet sich für die Behandlung von Muskelverspannungen und zur Unterstützung der Regeneration nach körperlicher Belastung. Sie eignet sich sowohl für Sportler und Sportlerinnen als auch für Personen, die im Alltag körperlich stark beansprucht werden. Durch gezielte Vibrationen und Druckimpulse zielt das Gerät mit einer sogenannten Triggerpunkt-Massage darauf ab, die Durchblutung zu fördern und Muskelverhärtungen zu lösen. Zu diesem Zweck verfügt die Massagepistole über bis zu 3.000 Impulse pro Minute, um das Muskelgewebe aufzulockern.

Ein Merkmal der MG 185 sind die fünf verschiedenen Massageaufsätze, die für unterschiedliche Körperregionen und Anwendungszwecke konzipiert sind. Diese Aufsätze ermöglichen es, sowohl größere Muskelgruppen als auch kleinere, schwerer zugängliche Bereiche zu behandeln. Dadurch lässt sich die Massage individuell an die jeweiligen „Problemzonen“ des eigenen Körpers anpassen.

Viel Zubehör im Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten ist neben der rund 1,58 Kilogramm schweren Massagepistole auch ein Netzteil, das das Gerät binnen drei Stunden wieder voll auflädt. Ein Aufladen per USB oder USB-C ist leider nicht möglich. Die Akkulaufzeit wird mit rund 5,5 Stunden bei voller Ladung angegeben. Ebenfalls mit an Bord sind die oben bereits erwähnten fünf Massageaufsätze: Ein flacher Kopf, ein Kugelkopf, ein Luftpolster-Aufsatz, ein Spiralkopf und ein U-förmiger Kopf. Sie können zusammen mit der Massagepistole und dem Netzteil in einem ebenfalls beiliegenden Hardschalenkoffer samt Tragegriff und umliegenden Reißverschluss praktisch verstaut und transportiert werden.

Das Gerät selbst ist mit einem rutschfesten und vergleichsweise langen Griff und einem LED-Touch-Display ausgestattet, was die Handhabung erleichtert. Das Touch-Display ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Massagepistole sowie die Auswahl der insgesamt neun Intensitätsstufen oder wahlweise auch der drei Massageprogramme. Letztere verfügen über unterschiedliche Intervalle, um die Stimulation der jeweiligen Muskelgruppe variabel zu gestalten. Auf der Unterseite des Handgriffs gibt es einen primären An-/Aus-Schalter, der das Gerät komplett ausschalten kann. Damit wird verhindert, dass das Gerät durch versehentlichen Kontakt mit dem Touch-Display eingeschaltet wird. Drei weiße LEDs auf dem Display zeigen zudem den aktuellen Akkustand an.

Massagepistolen können insbesondere nach sportlicher Aktivität eingesetzt werden, um die Muskelregeneration zu unterstützen. Durch die mechanische Stimulation der Muskeln wird die Durchblutung angeregt, was zu einer besseren Sauerstoffversorgung und einem schnelleren Abbau von Stoffwechselprodukten beitragen kann. Dies kann die Erholungszeit verkürzen und Muskelkater vorbeugen. Auch bei akuten Verspannungen ist die Behandlung aufgrund der gleichen Effekte hilfreich.

Meine eigenen Erfahrungen mit der Beurer MG 185

Ich habe die Massagepistole nun in den letzten paar Wochen immer wieder für verspannte Muskelpartien verwendet, bei der vor allem der Standard-Kugelkopf zum Einsatz kam. Besonders positiv bemerkbar machte sich hier bei der Eigenbehandlung der im Vergleich zu anderen Geräten im Handel lange Handgriff des Geräts, der es vereinfachte, auch schwerer zugängliche Stellen, beispielsweise unterhalb des Schulterblattes, zu erreichen. Es empfiehlt sich, zum Start erst einmal mit einer niedrigen Intensitätsstufe zu beginnen und sich dann langsam zu steigern.

Die Vibrationen der Massagepistole sind immens und kraftvoll, so dass sie auch tieferliegende Muskeln erreichen. Für gezielte Trigger- bzw. Schmerzpunkte eignen sich dann die mitgelieferten kleinen Aufsätze, die die Impulse auf einen kleinen Bereich konzentrieren. Ich habe während meiner Testphase mit der Beurer MG 185 zahlreiche Muskelgruppen meines Körpers bearbeitet, darunter den Schulter- und Nackenbereich, den Lendenwirbelsäulenbereich und auch Ober- und Unterschenkel sowie Ober- und Unterarme.

Das Gefühl, das sich nach der Behandlung, die ich meist in kleinen kreisförmigen Bewegungen oder gezielten Triggerpunkt-Massagen durchgeführt habe, ist unglaublich angenehm. Bereits nach kurzer Bearbeitungszeit einer Muskelgruppe fängt diese an, durch die gesteigerte Durchblutung warm und weich zu werden, und hinterlässt nach der Behandlung ein wohlig-schweres Gefühl – ähnlich, wie man es von Massagen aus der Physiotherapie kennt.

Ausschlusskriterien und Fazit

Die Beurer MG 185 kann grundsätzlich am ganzen Körper angewendet werden, allerdings sollte man verletzte Bereiche, Knochen und den Kopf definitiv aussparen. Ich habe beispielsweise den Fehler gemacht, meine immer wieder entzündete und generell gereizte Achillessehne mit einer niedrigen Intensität stimulieren zu wollen. Die Folge: Direkte starke Schmerzen. Durch die starken Vibrationen sollte auch der Kopf unbedingt ausgespart werden, um Kopfschmerzen, Schwindel und andere Symptome zu vermeiden.

Grundsätzlich kann ich die gut verarbeitete und mit umfangreichem Zubehör ausgestattete Massagepistole von Beurer aber jeder Person empfehlen, die unter Muskelverspannungen leidet oder den Körper stark beansprucht. Mir persönlich haben die Behandlungen mit dem Gerät sehr gut getan, und auch Freunde, denen ich die Pistole schon in die Hand gedrückt habe, konnten dies für sich bestätigen. Die Beurer MG 185 lässt sich aktuell zum Preis von 99,95 Euro bei Amazon inklusive kostenlosem Versand bestellen. Im Webshop von Beurer kostet die Massagepistole derzeit 119,99 Euro.