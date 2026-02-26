Luna Ring Gen 2: Ein Wearable, mit dem ihr sprechen könnt

Mit dem Luna Ring Gen 2 bringt der Health-Tech-Anbieter Luna ein Upgrade seines Wearables auf den Markt, das nun die Steuerung und Abfrage der erfassten Gesundheitsdaten per Sprachbefehl ermöglicht. Damit wird er zum ersten Wearable, das nicht nur Daten misst, sondern auch auf natürliche Weise mit dem Nutzer kommunizieren kann.

Wie andere Wearables erfasst der Luna Ring kontinuierlich Daten wie Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Hauttemperatur und Schlafqualität. Mit dem neuen Luna Ring Gen 2 können Nutzer diese Informationen nun aber auch per Sprachbefehl abfragen oder protokollieren. Das iPhone muss man dafür nicht mehr hervorholen. Fragen zu Schlaf, Erholung, Stress oder körperlicher Leistung werden auf Basis der aktuellen biometrischen Daten und des persönlichen Kontexts direkt vom Ring beantwortet.

Bisher erforderte das Erfassen von Mahlzeiten, Workouts oder subjektivem Befinden das manuelle Eintragen in verschiedene Anwendungen. Mit dem Luna Ring Gen 2 wird dieser Prozess durch die direkte Sprachinteraktion vereinfacht. Die integrierte Plattform LifeOS analysiert die gesammelten Daten und gibt personalisierte Rückmeldungen zu Energiehaushalt, Tagesrhythmus und Erholung.

Das Gerät richtet sich an Nutzer, die eine unkomplizierte, datenbasierte Gesundheitsanalyse bevorzugen. Durch die Kombination aus Sprachsteuerung, Echtzeit-Daten und KI-gestützter Auswertung bietet der Luna Ring Gen 2 einen interaktiven Ansatz der Gesundheitsüberwachung.

Der Luna Ring Gen 2 ist ab sofort für 329 Euro erhältlich

Der Luna Ring Gen 2 ist ab sofort über den Shop des Herstellers erhältlich und kostet 329 Euro. Erhältlich ist er in verschiedenen Farben. Im Preis sind bereits alle Analyse-Funktionen enthalten. Ein zusätzliches Abo ist nicht erforderlich. Im Vergleich zu anderen Smart-Ringen, deren Apps oft monatliche Kosten durch Abos verursachen, bietet Luna damit ein All-in-One-Paket.