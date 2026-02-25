Neuheit von Satechi: Thunderbolt 5-Kabel für moderne Setups

Das US-amerikanische Unternehmen Satechi produziert schon seit einigen Jahren hochwertiges Zubehör für unsere liebsten Apple-Geräte. Gerade tippe ich diesen Artikel auf der Satechi Slim X1 Bluetooth-Tastatur, die mir schon seit geraumer Zeit sehr gute Dienste bei der täglichen Arbeit leistet. Nun hat der Hersteller ein neues Thunderbolt 5-Kabel auf den Markt gebracht, das mit seiner Leistungsfähigkeit überzeugen will.

Mit der offiziellen Thunderbolt-5-Zertifizierung stellt der kalifornische Hersteller ein Verbindungskabel vor, das Datenübertragung, Bildsignalübermittlung und Stromversorgung auf dem neuesten technischen Stand in einem einzigen Kabel vereint. Die Integration des aktuellen Thunderbolt-5-Standards richtet sich vor allem an Nutzer und Nutzerinnen, die höchste Geschwindigkeiten und maximale Kompatibilität in modernen Arbeits- und Kreativ-Setups benötigen.

Das Kabel ermöglicht Datenraten von bis zu 80 Gigabit pro Sekunde im bidirektionalen Betrieb sowie bis zu 120 Gigabit pro Sekunde unidirektional. Damit gibt es genügend Bandbreite für anspruchsvolle Workflows wie Video-Editing, 3D-Rendering oder die Ansteuerung mehrerer Displays. Auch PCIe-Verbindungen profitieren von einer Datenbandbreite von bis zu 64 Gigabit pro Sekunde.

Abwärtskompatibilität mit Thunderbolt 3 und 4 gegeben

Im Hinblick auf die Display-Kompatibilität setzt das Satechi Thunderbolt 5 Pro-Kabel auf flexible Optionen: Es unterstützt Auflösungen von bis zu 8K sowie Bildwiederholraten von bis zu 540 Hz bei geringeren Auflösungen. Je nach Betriebssystem lassen sich bis zu zwei 8K-Displays mit 60 Hz oder bis zu drei 4K-Displays mit 144 Hz ansteuern. Unter macOS ist bis zu 6K, unter Windows bis zu 8K möglich.

Auch in Sachen Energieversorgung zeigt sich das neue Kabel leistungsfähig: Über USB-C Power Delivery 3.1 EPR liefert das Kabel bis zu 240 Watt Ladeleistung. Damit können selbst leistungshungrige MacBooks oder Workstations zuverlässig mit Strom versorgt werden. Dank der Abwärtskompatibilität zu Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 sowie den gängigen USB-C-Standards USB4, USB 3.2 und USB 3.1 bleibt das Kabel zudem vielseitig einsetzbar, auch mit älteren Geräten.

Satechi setzt bei der Verarbeitung auf eine geflochtene Kabelummantelung, verstärkte Zugentlastung und robuste Aluminiumgehäuse an den Steckern. Das ein Meter lange Kabel ist unter anderem kompatibel mit dem MacBook Pro, MacBook Air, iMac und Mac mini ab 2018 sowie mit dem iPad Pro und iPad Air mit USB-C-Ladeanschluss. Zudem versteht sich das Kabel mit dem Lenovo ThinkPad X1, Microsoft Surface Studio, Microsoft Surface Laptop und Microsoft Surface Pro 9. Das Satechi Thunderbolt 5 Kabel ist ab sofort zum Preis von 44,99 Euro exklusiv bei TECHNIKdirekt erhältlich.