Nachdem sich die Gerüchteküche gestritten hat, wie denn die kommende Dynamic Island im iPhone 18 Pro aussehen soll, scheint jetzt eine einheitlicher Konsens gefunden zu sein: Die Dynamic Island verschwindet nicht, sondern wird nur kleiner. Das berichtet jetzt auch Bloomberg.

Unter-Display-Technik als Schlüssel

Apple plant offenbar technische Anpassungen, wodurch einzelne Face-ID-Komponenten unter das Display wandern könnten. Dadurch benötigt die Aussparung weniger Platz, während wichtige Sensoren weiterhin funktionieren.

Konkret soll der Dot-Illuminator künftig unsichtbar integriert werden, während Frontkamera, Infrarotkamera und Projektor weiterhin innerhalb der Dynamic Island sitzen.

Dadurch reduziert sich die sichtbare Fläche, obwohl Apple das Konzept noch nicht vollständig aufgibt.

Warum Apple die Dynamic Island nicht entfernt

Frühere Gerüchte sprachen von einem iPhone ohne Aussparung, allerdings scheint dieses Ziel noch nicht erreicht zu sein. Apple verfolgt weiterhin die Vision eines komplett randlosen Designs. Dieses Konzept könnte jedoch erst mit einem Jubiläums-iPhone erscheinen, das für das Jahr 2027 erwartet wird. Bis dahin setzt Apple offenbar auf kleinere Zwischenschritte.

Verwirrung um frühere Gerüchte

Anfang 2025 kursierten zahlreiche Berichte über Face ID unter dem Display und eine Lochkamera. Rückblickend könnte Apple diese Ideen getestet und später verschoben haben. Ebenso möglich ist, dass unterschiedliche Leaks verschiedene Entwicklungsphasen beschrieben haben, wodurch widersprüchliche Informationen entstanden.

Evolution statt Revolution beim iPhone-Design

Die verkleinerte Dynamic Island zeigt erneut Apples Strategie, weil das Unternehmen Designänderungen meist schrittweise einführt. Einerseits bleibt die Nutzererfahrung vertraut, andererseits verbessert sich die Technik im Hintergrund.

Das iPhone 18 Pro dürfte deshalb moderner wirken, ohne das bekannte Bedienkonzept vollständig zu verändern.

Angebot Apple iPhone 17 Pro 256 GB: 6,3" Display mit ProMotion bis zu 120 Hz, A19 Pro Chip... UNIBODY DESIGN. FÜR EINZIGARTIGE PERFORMANCE. − Heißgeschmiedetes Aluminium Unibody Design für das leistungsstärkste iPhone, das es ja gab.

ROBUSTER CERAMIC SHIELD. AUF VORDER- UND RÜCKSEITE. − Der Ceramic Shield schützt die Rückseite des iPhone 17 Pro für 4x höheren Bruchschutz...

Foto: UniverseIce/X.