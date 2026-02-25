Amazon Fire TV: Überarbeitete App bringt erweiterte Funktionen

Wer ein Fire TV von Amazon für Unterhaltungszwecke am eigenen Fernseher verwendet, kann sich jetzt auf erweiterte Funktionen für die zugehörige kostenlose Fire TV-App (App Store-Link) freuen, die das Unternehmen angekündigt hat. Das Rollout der überarbeiteten Fire TV-App hat heute begonnen und wird in den kommenden Wochen abgeschlossen sein.

Die kostenlose iPhone-Anwendung, bislang vor allem als Ersatzfernbedienung bekannt, bekommt ein deutliches Upgrade. Nutzer und Nutzerinnen sollen mit der App künftig nicht nur ihr Fire TV steuern, sondern entdecken, stöbern und streamen können, ganz ohne den Fernseher einschalten zu müssen. Über die aktualisierte App lassen sich dann Filme und Serien bequem durchsuchen, auswählen und direkt auf das verbundene Fire-TV-Gerät übertragen. So wird das Smartphone zur persönlichen Schaltzentrale für den nächsten geplanten Filmabend.

Besonders praktisch: Die Merkliste ist nun vollständig integriert. Was man unterwegs findet, landet direkt auch auf dem heimischen Bildschirm. Ein Fingertipp genügt, und der Titel steht beim nächsten Einschalten des Fernsehers bereit. Amazon verwandelt das iPhone mit dem Update damit in eine Art zweite Anzeigeeinheit.

Gesamte Fire TV-Plattform wird neu gestaltet

Hinter der neuen App steckt jedoch mehr als nur ein Update: Amazon arbeitet an einer umfassenden Neugestaltung der gesamten Fire-TV-Plattform. Mit einer moderneren Benutzeroberfläche und einer vereinfachten Suche über verschiedene Streamingdienste hinweg soll das Menü in Zukunft laut Aussage von Amazon noch klarer und smarter werden.

Auch optisch zieht die mobile App mit dem großen Vorbild gleich: Klare Strukturen, übersichtliche Kategorien und personalisierte Empfehlungen orientieren sich an der neuen Fire-TV-Oberfläche. Der Rollout läuft bereits, und in den kommenden Wochen dürfen sich Nutzer und Nutzerinnen weltweit über das erweiterte Fire-TV-Erlebnis freuen. Die Fire TV-App ist gratis im deutschen App Store erhältlich, rund 67 MB groß und kann ab iOS/iPadOS 15.1 oder neuer auf das Gerät geladen werden.