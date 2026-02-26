SanDisk bringt neue Generation tragbarer SSDs auf den Markt

SanDisk hat die nächste Generation seines externen SSD-Portfolios vorgestellt und setzt dabei auf eine dreistufige Produktreihe, die von Alltagsnutzung bis hin zu professionellen kreativen Einsätzen reichen soll. Mit den Modellen SanDisk Portable SSD, SanDisk Extreme Portable SSD und SanDisk Extreme PRO Portable SSD will sich das Unternehmen an eine zunehmend datenintensive Zielgruppe richten, die auf schnelle, sichere und robuste Speicherlösungen angewiesen ist.

Mit der überarbeiteten Produktlinie reagiert SanDisk zudem auf die stetig wachsende Datenmenge, die durch hochauflösende Medien und KI-generierte Inhalte entsteht. Die neue Serie bietet daher eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit. Derartige Eigenschaften dürften sowohl in der Hobbyfotografie als auch bei professionellen Produktionen gern gesehen sein.

Drei Modelle im Überblick

Für den Alltagsgebrauch ist die SanDisk Portable SSD vorgesehen. Sie bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s und ist damit eine praktische Lösung für Studierende, Familien und Berufspendler, die regelmäßig Dateien sichern oder Medieninhalte transportieren möchten. Die Modelle (500 GB bis 2 TB) kommen mit einer dreijährigen Garantie und sind laut SanDisk besonders leicht und kompakt gebaut.

Die SanDisk Extreme Portable SSD richtet sich an Kreative, Foto- und Videografen. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s ermöglicht sie es, große Dateimengen zügig zu verarbeiten: So können etwa 1.000 hochauflösende Fotos in weniger als einer Minute übertragen werden. Sie ist in Kapazitäten zwischen 1 TB und 4 TB erhältlich, eine Version mit 500 GB soll in der zweiten Jahreshälfte folgen. Das Gehäuse wurde robust konzipiert, um auch im mobilen Einsatz standzuhalten.

Die SanDisk Extreme PRO Portable SSD wiederum wurde speziell für professionelle Anwendungen entwickelt, bei denen mit hochauflösenden Video- oder Grafikprojekten gearbeitet wird. Das Spitzenmodell bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 4.000 MB/s und eignet sich laut Hersteller für Aufgaben wie die Bearbeitung von 12K-Videomaterial in Echtzeit. Die PRO-Variante wird bis zu 8 TB Speicher bieten und trägt eine fünfjährige Herstellergarantie.

Neben ihren Geschwindigkeiten und großen Kapazitäten bewirbt SanDisk explizit auch die Robustheit und Sicherheit der drei SSDs. Alle Modelle sind je nach Modell aus bis zu drei Meter Fallhöhe sturzsicher, und teilweise nach IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Die Varianten Extreme und Extreme PRO verfügen darüber hinaus über eine Hardwareverschlüsselung mit 256-Bit-AES-Standard, um persönliche und berufliche Daten zuverlässig zu schützen.

Preise und Verfügbarkeiten

Die SanDisk Extreme Portable SSD ist ab sofort weltweit zu einem Kaufpreis von 254,99 Euro für 1 TB erhältlich. Weitere Kapazitäten werden in 2 TB und 4 TB angeboten. Eine 500-GB-Version der SanDisk Extreme Portable SSD wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 verfügbar sein. Sie enthält zudem eine eingeschränkte Herstellergarantie von fünf Jahren.

In der zweiten Jahreshälfte 2026 werden die SanDisk Extreme PRO Portable SSD auch in 2 TB, 4 TB und 8 TB mit eingeschränkter Herstellergarantie von fünf Jahren sowie die SanDisk Portable SSD in 500 GB, 1 TB und 2 TB mit eingeschränkter Herstellergarantie von drei Jahren verfügbar gemacht werden. Weitere Infos zu den Neuerscheinungen gibt es auf der Landing Page der Portable SSDs von SanDisk.