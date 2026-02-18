Mini Motorways lädt mit neuem „Tabletop Traffic“-Update nach Kapstadt ein

Über den schon mehrfach ausgezeichneten Strategiesimulator Mini Motorways vom neuseeländischen Studio Dinosaur Polo Club haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach berichtet. Nun startet das Entwicklerstudio mit einem neuen kostenlosen Update ins Jahr 2026.

Unter dem Titel „Tabletop Traffic“ führt das Spiel seine über neun Millionen Spieler und Spielerinnen an die sonnenverwöhnte Küste Südafrikas, genauer gesagt nach Kapstadt. Die neue Karte bringt die charakteristische Topografie Kapstadts in minimalistischer Form auf den Bildschirm: Zwischen Atlantikküste, Tafelberg und Lion’s Head plant man Verkehrsnetze, die das Wachstum der Metropole ermöglichen sollen. Brücken und Tunnel prägen die neue Umgebung und stellen frische Herausforderungen für Fans des virtuellen Stadtplaners dar.

Mini Motorways bietet mit diesem Update weiterhin seine vier zentralen Spielmodi an: Classic, Endless, Expert und den jüngst eingeführten Creative Mode. Ob man endlos neue Wege entwirft, Herausforderungen der Woche meistert oder in entspannter Atmosphäre am perfekten Straßennetz tüftelt, für strategisch und kreativ veranlagte Gamer gibt es in Kapstadt reichlich Neues zu entdecken.

Weitere spannende Updates für dieses Jahr geplant

Wie Dinosaur Polo Club mitteilt, ist das „Tabletop Traffic“-Update erst der Beginn eines vollen Inhaltsjahres für Mini Motorways. Im Juni dieses Jahres soll eine neue Karte samt Erweiterungen für den Kreativmodus erscheinen, im September steht laut Roadmap eine „große Überraschung“ für die Community an, bevor im Dezember eine weitere Karte das Jahr 2026 abschließt.

Mini Motorways ist weiterhin plattformübergreifend über das entsprechende Abo für Apple Arcade (App Store-Link), für die Nintendo Switch und Switch 2 für 13,99 Euro im Nintendo eShop sowie für PCs und Macs für 8,19 Euro bei Steam erhältlich. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt die neuen Inhalte in bewegten Bildern.