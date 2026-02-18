iOS 26.4: Persönliche Hotspot-Datennutzung wird prominenter dargestellt

Mit iOS 26.4 bringt Apple eine subtile, aber praktische Neuerung für alle, die regelmäßig den persönlichen Hotspot verwenden. Die Neuerung wurde in der neuesten Betaversion von iOS 26.4 entdeckt, wie MacRumors in dieser Woche berichtet hat.

Die Funktion, die zeigt, wie viel mobiles Datenvolumen verbundene Geräte über die Hotspot-Verbindung verbrauchen, wurde an eine deutlich sichtbarere Stelle verlagert. Statt wie bisher in den Mobilfunk-Einstellungen verborgen zu sein, ist sie nun direkt in den Hotspot-Einstellungen unter dem Schalter „Kompatibilität maximieren“ zu finden.

Die überarbeitete Übersicht listet die Datennutzung nach Geräten auf und macht so transparent, wer wie viel vom mobilen Datenvolumen beansprucht. Während Apple-Geräte einzeln angezeigt werden, fasst das System andere Geräte in einer Gruppe namens „Andere Geräte“ zusammen. Ebenso wird die gesamte Datennutzung des Hotspots klar dargestellt, was vor allem für Personen mit limitierten Datentarifen ein nützliches Detail darstellt.

iOS 26.4-Release erfolgt wohl im Frühjahr dieses Jahres

Mit dieser Änderung reagiert Apple offenbar auf häufig geäußertes Nutzerfeedback, das eine leichtere Nachverfolgung des Datenverbrauchs gefordert hatte. Gerade Familien oder Personen, die ihren Hotspot regelmäßig teilen, profitieren von der neuen Platzierung. Sie müssen sich nicht mehr durch mehrere Menüebenen tippen, um zu sehen, ob jemand unbemerkt zu viel Bandbreite verbraucht.

Die neue Funktion ist derzeit in der aktuellen Entwickler-Betaversion von iOS 26.4 verfügbar, die zu Beginn dieser Woche veröffentlicht wurde. Eine öffentliche Beta soll in Kürze folgen, das offizielle Release ist für das Frühjahr geplant. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie oft ihr den persönlichen Hotspot eures iPhones für andere Geräte verwendet.