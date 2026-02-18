Claude Sonnet 4.6 mit verbesserten Coding- und Office-Fähigkeiten veröffentlicht

Anthropic hat heute die neueste Version seines KI-Modells vorgestellt: Claude Sonnet 4.6. Das Unternehmen bezeichnet die Veröffentlichung als den bislang leistungsfähigsten Vertreter der Sonnet-Reihe. Mit Fortschritten in den Bereichen Codierung, Computernutzung, Langzeitkontext-Argumentation, Agentenplanung und Design soll Sonnet 4.6 einen noch breiteren Anwendungsbereich abdecken und sich unter anderem für Softwareentwicklung und kreative Projekte eignen.

In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist das erweiterte 1-Million-Token-Kontextfenster, das äußerst lange Eingaben und Dokumente verarbeitet. Diese technische Verbesserung ermöglicht es der KI, komplexe Aufgaben mit vielen Bezugspunkten konsistent zu bearbeiten, beispielsweise das Nachvollziehen langer Projekthistorien oder umfangreicher Datensätze. Anthropic berichtet, dass Sonnet 4.6 nun Aufgaben übernehmen kann, für die bisher das teurere Opus-Modell nötig war. Dazu gehören beispielsweise das Navigieren durch komplexe Tabellenkalkulationen oder das automatische Ausfüllen mehrseitiger Webformulare.

Auch im Coding-Bereich zeigt sich die Weiterentwicklung: Laut Entwicklerangaben reagiert Sonnet 4.6 präziser auf Anweisungen und liefert konstantere Ergebnisse beim Programmieren. Überdies wurde das Modell darauf trainiert, besser mit digitalen Werkzeugen zu interagieren, etwa um Büroaufgaben zu automatisieren oder Dateien zu bearbeiten. Diese Fähigkeiten sollen den KI-Alltag für Berufsanwender und kreative User gleichermaßen vereinfachen.

Anthropic betont sichere Verwendung des KI-Modells

Anthropic beschreibt die Persönlichkeit des Modells als „warmherzig, ehrlich, prosozial und gelegentlich humorvoll“. Besonders betont wird auch die Sicherheit des KI-Modells: Sonnet 4.6 zeige laut Anthropic keine Anzeichen für riskantes Fehlverhalten und halte sich an klare ethische Leitlinien.

Das Modell ist ab sofort für Nutzerinnen und Nutzer aller Claude-Tarife verfügbar, einschließlich der kostenfreien Version. Während Opus 4.6 weiter für anspruchsvolle Agenten- und Multidisziplin-Aufgaben optimiert bleibt, rückt Sonnet 4.6 für ein breites Publikum als sichere und erschwinglichere Lösung in den Mittelpunkt. Claude Sonnet 4.6 kann auf der Website von Anthropic in der Webversion genutzt werden, alternativ gibt es auch noch eine mobile App (App Store-Link) für iPhones und iPads.