Apple entfernt iTunes-Apps für Filme und Serien in tvOS 26.4

Apple hatte bereits zu Beginn dieser Woche eine neue Betaversion von iOS 26.4 veröffentlicht, in der einige Neuerungen aufgetaucht sind. Gleiches gilt auch für tvOS 26.4, das ebenfalls mit einer neuen Beta aufwartet. Mit der Veröffentlichung von tvOS 26.4 Beta 1 hat Apple auf dem Apple TV einen weiteren Schritt im Abschied von iTunes vollzogen.

Wie 9to5Mac berichtet, wurden mit der neuen Betaversion die eigenständigen Apps „iTunes Movies“ und „iTunes TV Shows“, die bislang auf Apple TV 4K und Apple TV HD verfügbar waren, vollständig entfernt. Damit bestätigt sich, was das Unternehmen in den vergangenen Wochen bereits angedeutet hatte: Die TV-App übernimmt endgültig die Rolle als zentrale Plattform für gekaufte und geliehene Inhalte.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Apple Nutzer und Nutzerinnen des iTunes Store darüber informiert, dass die Funktion der sogenannten Wunschliste bald eingestellt wird. Über diese Liste konnte man bislang Filme und Serien speichern, um sie später zu kaufen oder auszuleihen. Das Aus dieser Funktion markiert das Ende eines weiteren Überbleibsels des alten iTunes-Systems, das schon seit Jahren an Bedeutung verloren hat.

Nutzerschaft soll Wunschliste in der TV-App verwenden

Apple empfiehlt der eigenen Kundschaft, stattdessen die Watchlist der TV-App zu verwenden, um gewünschte Titel zu sichern. Diese bietet eine ähnliche Funktion, ist aber direkt in die TV-App integriert, die schon länger als Nachfolger des klassischen iTunes-Angebots dient. Der Zeitpunkt der Umstellung wirkt bewusst gewählt: Apple scheint die Entfernung der iTunes-Apps genau auf die Veröffentlichung von tvOS 26.4 Beta 1 abgestimmt zu haben. Damit wird nun auch auf der Plattform für Fernseher und Streaminggeräte der Übergang zur TV-App abgeschlossen.

In der aktuellen Beta von iOS 26.4 ist die iTunes-Wunschliste noch vorhanden, doch es gilt als wahrscheinlich, dass Apple sie in einer der kommenden Updates auch dort endgültig entfernt. Für User, die ihre Inhalte weiterhin vollständig über das Apple-Ökosystem verwalten möchten, bleibt damit künftig einzig die TV-App als zentrale Anlaufstelle.