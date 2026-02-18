Baseus Nomos II: Die ultimative Schreibtisch-Ladestation?

Ordnung auf dem Schreibtisch halten und gleichzeitig verschiedene Geräte flexibel aufladen zu können, das ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Auf meinem Schreibtisch hat sich in den letzten Wochen ein neuer Favorit herauskristallisiert. Ich möchte euch heute meine Erfahrungen mit der Baseus Nomos II Ladestation mitteilen.

Baseus Nomos II ist leider alles andere als günstig

Fangen wir zunächst mit dem etwas unangenehmen Teil an. Die Baseus Nomos II Ladestation ist leider nicht wirklich günstig. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179,99 Euro. Aktuell gibt es auf der Produktseite einen Coupon, mit dem ihr den Preis auf 152,99 Euro (Amazon-Link) reduzieren könnt.

Auch das ist noch deutlich teurer als die Konkurrenz. Die Anker Prime Ladestation, das Top-Modell des Herstellers, ist derzeit schon für 119,90 Euro zu haben. Ihr werdet aber relativ schnell feststellen, dass Baseus einige Features liefert, die es so bei anderen Produkten nicht gibt.

Diese Features machen die Ladestation einzigartig

Mir haben vor allem zwei Details der Baseus Nomos II sehr gut gefallen. Da wäre zunächst einmal die Qi2-Ladefläche. Die kann zwar nur 15 Watt und nicht 25 Watt, ist aber trotzdem sehr praktisch gestaltet. Sie lässt sich komplett flach klappen oder alternativ in einem Winkel eurer Wahl aufstellen. So habt ihr euer iPhone immer im Blick, während es gleichzeitig aufgeladen wird.

Der eigentliche Game-Changer versteckt sich allerdings an den Seiten der Baseus Nomos II Ladestation. Links und rechts ist jeweils ein ausziehbares USB-C-Kabel integriert. Beide Kabel sind 80 Zentimeter lang und mit Nylon umflochten. Egal welches USB-C-Gerät man aufladen möchte, die Kabel sind jederzeit einsatzbereit und liefern bis zu 140 Watt Leistung. Was ich aber viel wichtiger finde: Benötigt man das Kabel nicht mehr, ist es in Sekundenschnelle eingezogen und auf dem Schreibtisch sieht es wieder ordentlich aus. Das ist einfach eine ziemlich geniale Sache.

Und wenn euch das nicht reicht, dann gibt es an der Vorderseite noch zwei weitere USB-C-Anschlüsse, an die ihr eigene Kabel anstecken könnt. Falls es ein bisschen historischer sein soll, gibt es auf der linken Seite auch noch einen klassischen USB-A-Anschluss.

Die Ladeleistung im Detail

Die Baseus Nomos II Ladestation liefert bis zu 245 Watt Leistung. Maximal sind 145 Watt an einem einzelnen Port möglich. Schließt ihr mehrere Geräte an, verteilt sich die Gesamtleistung natürlich auf die Anschlüsse. Ladet ihr sechs Geräte gleichzeitig, dann liefern die integrierten USB-C-Kabel noch maximal 65 Watt.

Das ist bei mir in der Praxis aber nicht vorgekommen. Ich hatte maximal drei Geräte gleichzeitig im Einsatz und hier hat die Ladestation die gewünschte Leistung problemlos auch über einen längeren Zeitraum geliefert. Mit meinem kleinen MacBook Pro und anderen Geräten wie iPhone oder iPad komme ich aber nicht wirklich an die Grenzen der Hardware.

Kein großes Highlight ist für mich das kleine Display, das die aktuelle Gesamtleistung oder die Leistung der einzelnen Ports anzeigen kann. Hier hätte ich mir zum Beispiel die Anzeige der Uhrzeit gewünscht, das geht leider nicht. Ebenfalls gewöhnungsbedürftig ist das mitgelieferte Netzkabel, das nicht nur einen ungewöhnlichen Anschluss hat, sondern auch einen riesigen Stecker. Um das Design auf dem Schreibtisch kompakt zu halten, hat Baseus den Trafo ausgelagert. Bei mir hat das Teilchen problemlos in den Kabelkanal unter dem Schreibtisch gepasst, daher stört mich das nicht weiter.

Baseus USB C Ladegerät 245W USB C Netzteil PD Ladegerät mit PPS, GaN... 5-in-1:Dieses Baseus Nomos 245W Ladegerät wird mit einem Qi2 magsafe ladestation, einziehbares USB-C-Kabel, 2 USB-C-Anschlüsse und 1 USB-A-Anschluss...

140-W-Schnellladung: Mit diesem USB Ladegerät kann der Akku eines MacBook Pro 16 in nur 30 Minuten auf 52 % aufgeladen werden – viel schneller als...

Die Baseus Nomos II Ladestation hat einen festen Platz verdient

Auch wenn der Preis nicht wirklich günstig ist, hat sich die Baseus Nomos II einen Platz auf meinem Schreibtisch verdient. Die Qi2-Ladefläche ist zwar keine große Innovation, aber einfach super praktisch. Richtig genial finde ich die beiden integrierten Kabel, die jederzeit einen flexiblen und schnellen Anschluss diverser USB-C-Geräte ermöglichen. Genau aus diesem Grund hat die Baseus Nomos II Ladestationen einen festen Platz auf meinem Schreibtisch eingenommen.