Reddit drängt mobile Nutzer zunehmend zur App-Nutzung

Bei Reddit kann man sehr viel Zeit verlieren, da man sich von einer interessanten Sache zur nächsten hangeln kann. Ich persönlich bin bei Reddit nur sehr selten unterwegs, allerdings finde ich das aktuelle Vorgehen seitens der Betreiber fragwürdig. Aber worum geht es eigentlich?

Fast alle Services und Dienste, die auch eine App betreiben, blenden auf der mobilen Webseite einen Hinweis ein, dass eine App zum Download bereitsteht. Das machen auch wir. Doch Reddit geht jetzt einen Schritt weiter und will Nutzer und Nutzerinnen der mobilen Webseite in die App drängen.

Wer die mobile Webseite nutzt, bekommt nach kurzer Zeit einen Hinweis auf die App angezeigt, der sich nicht ausblenden lässt. Möchte man die Inhalte weiter konsumieren, muss man sich die App installieren. Laut einem Reddit-Sprecher handelt es sich dabei um „einen Test für eine kleine Gruppe von mobilen Nutzern, die häufig nicht angemeldet sind und nach dem Besuch der Website zum Herunterladen der App aufgefordert werden. Diese Nutzer sind bereits mit Reddit vertraut, und wir haben festgestellt, dass die Nutzererfahrung für sie in der App deutlich besser ist. Die App bietet ein personalisierteres Erlebnis, und Nutzer können leichter Communities finden, die ihren Interessen entsprechen.“

Das mag durchaus sein, doch es ist ein Unding, Nutzer und Nutzerinnen zur App-Nutzung zu zwingen. Reddit sollte froh sein, dass diese User reddit.com besuchen und somit auch für Werbeeinnahmen sorgen. Wer so aggressiv ausgesperrt und zur App-Nutzung gedrängt wird, ist künftig wohl kein aktiver User mehr, sodass Reddit damit genau das Gegenteil bewirkt.

Obwohl die Nutzerzahlen steigen und Reddit täglich 121 Millionen aktive User zählt, gestaltet sich die Monetarisierung nach dem Börsengang vor gut zwei Jahren schwierig. Die Entscheidungen bei Reddit sind ohnehin häufig kontrovers, denn schon im Jahr 2023 hat man die Möglichkeit abgeschafft, sich gegen die Personalisierung von Werbung zu entscheiden. Im selben Jahr hat Reddit auch Drittanbieter-Apps das Leben schwer gemacht, da man exorbitante Gebühren verlangt hat. Die beliebte Reddit-App Apollo wurde dadurch eingestellt, sodass Nutzer und Nutzerinnen auf die offizielle App umsteigen mussten.