Google Maps für CarPlay könnte Gemini integrieren

Während Gemini in Google Maps auf dem iPhone bereits eingezogen ist, muss die CarPlay-App bislang auf die KI-Unterstützung verzichten. Doch das könnte sich bald ändern, denn MacRumors hat Hinweise im Code gefunden, die auf eine zeitnahe Umsetzung hindeuten.

Mit den sogenannten „Ask Maps“-Funktionen können Nutzerinnen und Nutzer komplexe und praxisbezogene Fragen zu Orten und Zielen stellen: „Zeige mir entlang der Route Tankstellen mit den besten Preisen für Super an.“ Darüber hinaus sind auch Angaben zur Route möglich, mehrere Ziele und mehr. Bislang ist die Suche in Google Maps über CarPlay auf die manuelle Bedienung beschränkt, doch künftig könnte eine Handsfree-Option mit Gemini hinzukommen.

Seit iOS 26.4 erlaubt Apple sprachbasierte Konversationen mit Drittanbietern über CarPlay. Unter anderem nutzen ChatGPT, Grok und Perplexity diese Möglichkeit, da sie bereits für CarPlay verfügbar sind.

Wenn Google Maps die Gemini-Integration offiziell freischaltet, berichten wir erneut.