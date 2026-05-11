BOOX Tappy: Ein kabelloser Seitenumblätterer für E-Ink-Geräte

Der bekannte Hersteller von eBook-Readern, BOOX, hat ein neues Zubehörprodukt vorgestellt, das das Lesen auf E-Ink-Displays erleichtern soll. Der BOOX Tappy ist ein kleiner, kabelloser Seitenumblätterer, der per Bluetooth mit kompatiblen Geräten verbunden wird. Ziel des Gadgets ist es, Nutzern und Nutzerinnen ein komfortableres Leseerlebnis zu ermöglichen, ohne dass sie den Bildschirm berühren müssen.

Das Gerät arbeitet mit zwei Tasten, die verschiedene Funktionen auslösen. Ein einfacher Druck blättert Seiten in Lese-Apps weiter. Die Verbindung zu E-Ink-Tablets und E-Readern erfolgt laut Herstellerangaben automatisch über Bluetooth, so dass keine manuelle Einrichtung bei jedem Gebrauch notwendig sein soll.

Der BOOX Tappy bietet drei Betriebsmodi, die sich an unterschiedliche Nutzungsszenarien anpassen lassen. Im Lesemodus dient das Gerät primär zum Vor- und Zurückblättern in Büchern. Der Browser-Modus ermöglicht das vertikale Scrollen durch längere Texte wie Nachrichtenartikel. Im Multimedia-Modus kann der Tappy als Steuerung für Hörbücher oder Musik verwendet werden, um Titel vor- oder zurückzuspulen.

Akkulaufzeit von mehreren Wochen

Die Umschaltung zwischen den Modi erfolgt durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten für fünf Sekunden. Eine kleine Statusanzeige informiert über den aktuellen Verbindungsstatus, den gewählten Modus und den Akkuzustand. Der Akku soll sich per USB-C schnell laden lassen und mehrere Wochen Laufzeit pro Ladung bieten.

Verfügbar ist der BOOX Tappy ab sofort im offiziellen BOOX-Online-Shop sowie bei ausgewählten Händlern. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 29,99 Euro. Die Idee eines externen Seitenumblätters ist übrigens nicht neu: Ähnliche Lösungen gibt es bereits von anderen Herstellern für verschiedene E-Reader-Modelle, beispielsweise von Tolino und der Tolino Flip Fernbedienung.