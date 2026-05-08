Perplexity: „Personal Computer“ startet für alle Mac-User

Perplexity erweitert das eigene KI-Angebot mit der Einführung von „Personal Computer“, einer neuen Funktion in der aktualisierten Mac-App. Das Tool ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen, KI-gestützte Aufgaben direkt auf ihrem Mac oder Mac mini auszuführen: Lokal, in nativen Anwendungen, im Web oder über die Server von Perplexity. Das berichtet das Unternehmen in einem neuen Blogbeitrag.

Perplexity begann als Antwort-Engine, die Suchanfragen mit KI-gestützter Synthese verband. Mit Comet, einem webbasierten KI-Agenten, erweiterte das Unternehmen seine Technologie um modellübergreifende Lösungen. Die Erfahrung zeigte: Ein KI-Agent ist nur so stark wie das System, das ihn steuert. Perplexity entwickelte daher ein modellagnostisches Framework, das Modelle, Dateien und Werkzeuge orchestriert.

2026 mündete diese Entwicklung in „Perplexity Computer“, einem System, das Fragen in autonome, kontinuierlich arbeitende Agenten-Teams umwandelt. Mit der neuen Mac-App wird diese Technologie nun lokal verfügbar: User können Agenten auf ihrem Gerät ausführen, die mit lokalen Dateien, nativen Mac-Apps, dem Web und über 400 Konnektoren in einer sicheren Sandbox auf Perplexity-Servern interagieren.

Optimiert für das Mac-Ökosystem

Besonders effizient soll Perplexitys „Personal Computer“ auf einem Mac mini laufen, der als zentraler Knotenpunkt dient. Agenten arbeiten dort rund um die Uhr autonom, während Nutzer und Nutzerinnen die Aufgaben von jedem Apple-Gerät aus steuern können, etwa durch Sprachbefehle vom iPhone oder Genehmigungen für „Human-in-the-Loop“-Anfragen. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in den Arbeitsalltag.

„Personal Computer“ zielt auf Arbeitsabläufe ab, die über einfache Suchanfragen hinausgehen. Typische Szenarien umfassen Rechercheaufträge, die PDFs, Tabellen und Webquellen kombinieren, Dokumentenvergleiche mit automatischen Zusammenfassungen oder die Vorbereitung von Projekten durch Abgleich von Notizen, Entwürfen und externen Daten.

Die aktualisierte Perplexity macOS-App steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen zum Download bereit, allerdings zunächst nicht im Mac App Store, sondern über einen direkten Link. Während die App für alle zugänglich ist und für alltägliche Anfragen, Anhänge und Diktate zur Verfügung steht, sind erweiterte Funktionen an ein Pro- oder Max-Abonnement gebunden. Die bisherige Perplexity Mac-App wird in den kommenden Wochen eingestellt.