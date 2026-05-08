Philips Hue Flux: Leuchtstreifen im Doppelpack für nur 95 Euro

Im vergangenen September hat Philips Hue einige neue Leuchtstreifen vorgestellt. Ein Detail war dabei besonders auffällig: Man hat nicht nur die Technik verbessert, sondern auch die Preise deutlich gesenkt. Der neue Allrounder ist dabei der Hue Flux Leuchtstreifen – und genau den bekommt ihr aktuell bei MediaMarkt deutlich günstiger.

Den 4 Meter langen Hue Flux Leuchtstreifen bekommt ihr bei MediaMarkt im Doppelpack für nur 95 Euro inklusive Versand zu euch nach Hause. Das ist schon ein beeindruckender Preis, denn bei Philips Hue kostet ein einzelner Leuchtstreifen in dieser Länge bereits 84,99 Euro.

Und selbst Govee kann bei diesem Preis nicht mithalten. Der technisch vergleichbare Govee LED Strip Light Pro 2 kostet derzeit bei Amazon 84,99 Euro. Allerdings bekommt ihr hier nur 5 Meter Leuchtstreifen und nicht 2 x 4 Meter.

Das kann der Philips Hue Flux Leuchtstreifen

Der Philips Hue Flux Leuchtstreifen kann mit der Hue Bridge oder Hue Bridge Pro gekoppelt werden und ist über die Steuerzentrale auch Matter-fähig. Falls ihr noch keine Hue-Produkte im Einsatz habt, könnt ihr den Leuchtstreifen auch direkt per Bluetooth steuern – einfach auspacken, einstecken und loslegen.

In der 4 Meter langen Variante leuchtet der Hue Flux bis zu 1.600 Lumen hell und kann auf Wunsch alle 16,6 Zentimeter auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Optional gibt es Verlängerungen oder Zubehör wie zum Beispiel 90 Grad Winkel, die man bei anderen Herstellern vergeblich sucht.

In einer Disziplin ist Philips Hue bisher ungeschlagen: Beim Erstellen von eigenen Farbverläufen. Das ist ja gerade bei Govee ein echter Krampf. In der Philips Hue App könnt ihr einfach drei Lichtpunkte auf einem Farbkreis verschieben und es wird automatisch ein passender und perfekter Farbverlauf über die gesamte Länge des Leuchtstreifens erstellt.

Leider wissen wir nicht genau, wie lange MediaMarkt das Doppelpack für 95 Euro verkauft. Bei Interesse solltet ihr daher schnell zuschlagen.