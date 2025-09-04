Philips Hue: Neue Leuchtmittel mit Matter over Thread

Am Mittwochabend hat Philips Hue zum großen Medien-Event nach Berlin geladen und zahlreiche neue Produkte vorgestellt. Die komplette Ladung aller Neuheiten präsentieren wir euch in einem Video und natürlich auch auf dem Hueblog. Die meisten Neuheiten findet ihr auch schon im Online-Shop von Philips Hue. Hier auf appgefahren.de wollen wir einen Blick auf die Themen werfen, die die Apple-Welt direkt betreffen.

Hue-Leuchtmittel bekommen Matter over Thread

Die neuen Leuchtmittel von Philips Hue, genauer gesagt die neuen Premium-Lampen mit E27-Sockel sowie die Lampen und Spots aus der neuen, günstigeren Hue Essential Serie, verfügen neben Bluetooth und Zigbee ab sofort auch über Thread. Damit können sie direkt und ohne Umwege mit einem Thread Border Router und eurer Matter-Installation verbunden werden. Die Steuerung erfolgt dann über eure Matter-App, beispielsweise Apple Home. In Zukunft sollen alle neuen Hue-Produkte mit Thread ausgestattet werden.

Die neuen Leuchtmittel (zum Shop) in der ikonischen Hue-Form haben neben Thread auch ein technisches Upgrade erhalten. Sie sind bis auf 0,2 Prozent dimmbar und bieten ein Weißspektrum von 1.000 bis 20.000 Kelvin. Außerdem wurde der Stromverbrauch signifikant reduziert: Im Standby liegt er nun bei 0,08 Watt und insgesamt wurde der Verbrauch um rund 40 Prozent gesenkt – bei gleichbleibender Helligkeit und Farbqualität.

Hue Secure Kameras und neue Türklingel bald in Apple Home

Auch rund um Hue Secure gibt es spannende Neuigkeiten, die die Apple-Welt direkt betreffen. Philips Hue verpasst seinen bestehenden Kameras ein 2K-Upgrade und liefert eine neue Hue Secure Video Türklingel (zum Shop), ebenfalls mit 2K.

In den nächsten Monaten sollen die Kameras und das Secure-Zubehör wie der Kontaktsensor auch mit Apple Home kompatibel werden – zunächst für die Anzeige des Live-Feeds. Eine Integration in HomeKit Secure Video wird es zunächst noch nicht geben.

Lampen werden mit Hue Motion Aware zum Bewegungsmelder

Eine spannende neue Funktion liefert Philips Hue exklusiv mit der neuen Hue Bridge Pro (zum Shop): Mit Motion Aware werden 95 Prozent aller bisher verkauften Geräte zum Bewegungsmelder. Wie das funktioniert? Mindestens drei Lampen im Raum erstellen eine Zone und können durch eine Veränderung der Funkwellen erkennen, wenn sich zwischen ihnen jemand bewegt. Ganz ohne zusätzlichen Hardware-Bewegungsmelder kann so das Licht im Raum automatisch eingeschaltet werden.

Alle weiteren Neuheiten im exklusiven Event-Video

Neben den bereits genannten Neuheiten liefert Philips Hue in den kommenden Wochen zahlreiche neue Leuchtstreifen für innen und außen sowie eine Erweiterung der Festavia-Serie. Alle Neuheiten haben wir für euch in einem Video zusammengefasst: