Anker auf der IFA 2025: Marken-Rebranding und viele neue Produkte

Die IFA 2025 ist in vollem Gange, und auch Freddy und Fabian aus unserer Redaktion laufen sich in diesen Tagen auf der großen Technikmesse die Füße wund. Ein hier im Blog wohlbekannter Hersteller macht auf der IFA gleich mit vielen neuen Produkten auf sich aufmerksam. Wir fassen alle Neuheiten von Anker zusammen.

Vorab gibt es jedoch noch andere Neuigkeiten von Anker: Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, hat man ein Marken-Rebranding vorgenommen, um laut eigener Aussage „eine stärkere Markenidentität, die weltweit für Einfachheit, Verlässlichkeit und […] Innovation steht“, zu schaffen. Künftig stehen die Marken Anker für smarte Ladetechnologie, eufy für Smart Home-Produkte und Soundcore mit Smart Audio und Video im Zentrum. Andere Marken wie Nebula oder AnkerWork gehen in die beliebte Brand Soundcore über.

Lade-Innovationen mit der Anker Prime-Serie

Auf der IFA 2025 stellt Anker unter anderem das 2025er Modell des Prime Ladegeräts mit 160 Watt vor, das über ein 1,3 Zoll großes Smart-Display mit Touch-Steuerung, das in Echtzeit Ladeinformationen anzeigt, verfügt. Mit einer Leistung von 160 Watt über drei USB-C-Anschlüsse können ein MacBook Pro, ein iPad Pro und ein iPhone 16 Pro gleichzeitig auf 80 Prozent geladen werden – mit einem Charger genauso schnell wie im Vergleich mit den drei jeweiligen Original-Ladegeräten. Es wird ab dem 25. September auf der Anker-Website und bei Amazon erhältlich sein, Preise wurden noch nicht kommuniziert.

Die Anker Prime Powerbank 26K bietet eine Gesamtleistung von 300 Watt. Zwei USB-C-Anschlüsse liefern jeweils bis zu 140 Watt, während ein USB-A-Port 22,5 Watt unterstützt. Dank 250 Watt Dual-Eingang lässt sich die Power Bank in nur 15 Minuten bis zur Hälfte aufladen. Trotz ihrer hohen Kapazität ist sie mit 99,75 Wattstunden für den Transport im Flugzeug (Grenze liegt bei 100 Wattstunden) zugelassen. Ein Smart-Display liefert Ladeinformationen, zusätzlich ist die Power Bank App-fähig und OTA-updatebereit. Die Powerbank kann ab dem 25. September auf der Anker Webseite, bei Amazon und im Handel erworben werden.

Etwas später kommt die kleinere Anker Prime Powerbank 20K mit 20.000 Milliamperestunden und einer Leistung von 220 Watt dazu. Beide Modelle sind mit der optionalen Anker Prime Ladebasis stets einsatzbereit, die Ladebasis dient gleichzeitig auch als kleines Tisch-Dock mit drei USB-Anschlüssen.

Neben der Prime-Serie erfreut sich auch die Nano-Reihe großer Beliebtheit. Das kompakte Anker Nano Ladegerät (70W) ist der jüngste Neuzugang. Es bietet 70 Watt Ladeleistung auf beiden USB-C-Anschlüssen, während der USB-A-Port bis zu 33 Watt unterstützt.

Für den Schreibtisch: 3-in-1-Ladestation mit Qi2.2 und Dockingstation

Mit der Anker Prime Kabellose Ladestation (3-in-1 Ständer) lassen sich das iPhone, die Apple Watch und Kopfhörer gleichzeitig laden. Die Station ist in einem 70 Grad verstellbaren Winkel einsetzbar und bietet kabelloses Laden nach dem neuesten Qi-2.2-Standard mit bis zu 25 Watt sowie zwei weitere 5-Watt-Ladepunkte für Uhr und Kopfhörer. Eine integrierte Kühlung hält die Temperatur der Geräte konstant unter 36 Grad Celsius und verlängert so deren Lebensdauer. Das integrierte Display informiert in Echtzeit über den Ladefortschritt und lässt sich per Doppeltipp steuern. Ab dem 25. September gibt es die Station bei Anker, Amazon und im Handel.

Auch ein neues Dock für den Schreibtisch ist im Anmarsch: Die neue Anker Prime Docking Station (14-in-1) verwandelt den Arbeitsplatz in eine leistungsstarke Zentrale. Das kompakte Aluminium-Gehäuse vereint 14 Schnittstellen für Highspeed-Laden und schnelle Datenübertragung. Sie unterstützt 8K-Displays sowie ein Triple-Monitor-Setup mit 8K und zweimal 4K. Ein Display zeigt die Ladegeschwindigkeit und den Datenstatus an. Zu den Schnittstellen gehören unter anderem vier USB-C-Anschlüsse mit 160 Watt Leistung und 10 Gigabit pro Sekunde, drei USB-A-Ports, zwei HDMI-2.0-Anschlüsse, DisplayPort 1.4, 2.5G RJ45, SD/TF 3.0 sowie ein Audio-Port. Auch diese Neuerscheinung steht ab dem 25. September bei Anker, via Amazon und im Handel in den Regalen.

Neues bei Eufy: Treppensteigender Saugroboter

Mit dem neuen Eufy Marswalker löst der Mutterkonzern Anker in Kürze ein altbekanntes Problem von gewöhnlichen Saug- und Wischrobotern: Sie können keine Treppen erklimmen. Die Neuerscheinung ist mehr als ein Saugroboter, sondern wird als „smarter Treppenläufer“ beschrieben und kann alleine Treppen hoch- und hinunterfahren.

Dank Multi-Floor-Automation erkennt der Eufy Marswalker automatisch die Form und Beschaffenheit verschiedenster Treppen und bewegt sich sicher von Stockwerk zu Stockwerk. Nach getaner Arbeit kehrt er eigenständig zu seiner Station zurück, um den Wischaufsatz zu reinigen oder Staub zu entleeren. Weitere Informationen folgen in den kommenden Wochen und Monaten, ehe der Eufy Marswalker im nächsten Jahr in den Handel kommt.

Ebenfalls neu ist der bislang leistungsstärkste Saug- und Wischroboter von Eufy, der Eufy S2. Seine AeroTurbo 2.0 Technologie liefert konstant starke 100 Air Watts bei einer Saugleistung von 30.000 Pascal. Die aus dem Vorgänger bewährte Rollen-Technologie findet mit HydroJet Mop 2.0 seine optimierte Fortsetzung mit einer Keimreduzierung durch das elektrolysierte Wasser um 99,9 Prozent. Der S2 reinigt den Untergrund mit schnellen 360 Umdrehungen pro Minute, überwindet mit der Carpet Master-Technologie Teppichkanten von bis zu 53 Millimetern Höhe und übt mit 15 Newton für hygienische Reinigungsergebnisse kräftigen Druck auf den Boden aus.

Der ausfahrbare Arm an der Seite sorgt für eine lückenlose Reinigung in den eigenen vier Wänden. Für ein maximales Wohlbefinden darin, zählt neben wohltuender Sauberkeit auch ein angenehmer Geruch. Den versprüht der S2 mit drei optionalen Aromadüften (Zitrus-Basilikum, Bambus-Salbei und Bergamotte-Litschi), die sich in den Korpus des Roboters einsetzen lassen. Das weltweit erste visuelle Large-Model-Mapping erschafft eine 3D-Semantik-Karte der Wohnumgebung und sorgt so für präzise Navigation. Ab Ende Oktober ist der Eufy S2 für 1.599,99 Euro auf der Eufy Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich.

Eufy: Mehr Sicherheit für das eigene Zuhause

Darüber hinaus hat Eufy auch weitere Sicherheitsprodukte in der Pipeline, darunter den Eufy AI Core, ein Sicherheitssystem mit KI-Kern, Hochleistung für schnelle Erstreaktionen und einer lokalen Datenverarbeitung. Weitere Informationen dazu sollen in den kommenden Wochen folgen.

Ebenfalls neu ist die EufyCam S4, eine Sicherheitskamera mit 4K-Linse und zusätzlicher 2K-PTZ-Kamera für Nah- und Weitwinkelaufnahmen. Dank Solarpanel, integriertem Akku und wetterfester IP65-Zertifizierung bleibt die kabellose Kamera zu jeder Jahreszeit einsatzbereit. Die EufyCam S4 ist ab Oktober auf der eufy Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich – einzeln für 299 Euro oder im Bundle mit einer eufy HomeBase 3 und zwei Kameras für 699 Euro.

Soundcore: Schlafen wie nie zuvor

Wir alle wissen, dass guter Schlaf essentiell für das eigene Wohlbefinden ist. Daher hat Anker nun die neuen Soundcore Sleep A30 präsentiert. Die speziell für die wichtigsten Stunden der Nacht entwickelten In-Ear-Kopfhörer sorgen für angenehme Ruhe: Ist das smarte Active Noise Cancelling (ANC) aktiviert, erkennt und filtert es gezielt Geräusche, die den Schlaf stören könnten – vom Straßenlärm bis hin zum nervigen Tropfen des Wasserhahns.

Die Ladehülle der A30 erkennt Schnarchgeräusche und passt die Maskierung entsprechend an. Neun Stunden halten die nur jeweils drei Gramm leichten Sleep A30 mit einer Ladung durch und lassen sich über das Case ohne externe Stromquelle fünfmal vollständig wieder aufladen, was einer Gesamtleistung von insgesamt 45 Stunden entspricht. Darüber hinaus gibt es integrierte Entspannungsklänge, ein Schlafmonitoring und eine praktische Ortungsfunktion für die Kopfhörer. Die Sleep A30 von Soundcore sind ab sofort für 249,99 Euro in den Farben Mondschein-Weiß und Nebelgrün unter anderem bei Amazon erhältlich.

soundcore Sleep A30 von Anker, Schlafkopfhörer, intelligentes ANC,... Noise Cancelling Kopfhörer für ruhige Nächte: Die Sleep A30 kombinieren Smart ANC für den Schlaf, adaptive Schnarchmaskierung und passive...

KI-Gehirnwellen-Audio für besseren Schlaf: Binaurale Beats passen sich deinem Schlafrhythmus an und erleichtern das Einschlafen. Über deine...

Von Nebula zu Soundcore: Neuer Beamer X1 präsentiert

Passend zum neuen Markennamen des Home Entertainment-Bereiches von Anker Innovations, bringt Soundcore seinen bislang stärksten Beamer auf den Markt, den Soundcore Nebula X1 Pro. Mit einer 4K Triple-Laser-Technologie, die sehr helle 3.500 ANSI Lumen auf die Leinwand bringt, einer Projektion von bis zu 300 Zoll in UHD-Auflösung und einem Kontrastverhältnis von 5000:1 sowie einem dynamischen Kontrast von 56.000:1. Fokus, Winkel, Trapezkorrektur und optimale Größe stellt der X1 Pro mit einem Klick automatisch ein, dabei sorgt der integrierte Gimbal für eine flexible Ausrichtung von bis zu 25 Grad.

Soundcore hat zudem gleich ein komplettes Audiosystem im Korpus des X1 Pro verbaut. Das abnehmbare 7.1.4-System sorgt sowohl innen als auch im Außenbereich für einen optimalen Sound. Sieben horizontale Kanäle, ein Subwoofer im X1 Pro selbst und vier Overhead-Höhenkanale liefern einen Klang aus allen Richtungen – sogar von oben. Dementsprechend ist der Soundcore Nebula X1 Pro auch mit Dolby Atmos und Dolby Audio zertifiziert.

Für eine optimale Schallverteilung sorgt zusätzlich die FlexWave-Technologie, die sich an die Akustik des Raumes anpasst und die Lautsprecherposition entsprechend justiert. Auch Google TV ist direkt integriert und bietet eine native Netflix-App. Ende September dieses Jahres geht der soundcore Nebula X1 Pro im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne mit Early Bird-Preisen ab 2.999 US-Dollar an den Start und soll dann zum Ende des Jahres an die Unterstützer ausgeliefert werden.

Schnelle Power für unterwegs: Anker Solix C1000 Gen 2

Die neue Powerstation Anker Solix C1000 Gen 2 setzt mit der HyperFlash-Technologie Maßstäbe hinsichtlich der Ladegeschwindigkeit. Über eine normale Steckdose kann die Powerstation in nur 49 Minuten vollständig aufgeladen werden, wenn der UltraFast-Lademodus in der dazugehörigen App aktiviert ist. Die Ausgangsleistung von 2.000 Watt deckt zudem den täglichen Strombedarf ab: Die Spitzenausgangsleistung von 3.000 Watt hält auch kurzfristig auftretenden, höheren Strombedarf mühelos Stand.

Über die Anker-App kann die nur 11,3 Kilogramm leichte C1000 Gen 2 vollständig verwaltet werden, inklusive Fernüberwachung und Firmware-Updates. Der LFP-Akku soll zudem auch nach 4.000 Ladezyklen noch rund 80 Prozent seiner Kapazität beibehalten. Durch vier 2.000W Steckdosenanschlüsse, vier USB-Anschlüsse (2x 140W USB-C, 1x 15W USB-C, 1x 12W USB-A) und einer Zusatzsteckdose (Zigarettenanzünder) lassen sich bis zu neun Geräte parallel aufladen. Die Anker Solix C1000 Gen 2 ist voraussichtlich ab Ende Oktober 2025 in Deutschland und Österreich verfügbar.

Besucher und Besucherinnen der Messe können sich am Stand von Anker Innovations von den Neuheiten von Anker, Eufy und Soundcore bis zum 9. September in der Halle 2.2, Stand 130, selbst ein Bild machen.