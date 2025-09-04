Roborock RockMow Z1: Das ist Roborocks erster Mähroboter

Anzeige. Als weltweit führende Saugrobotermarke 2024 hat sich Roborock bei der Rasenpflege deutlich mehr Zeit gelassen als die Konkurrenz. Doch der Experte startet jetzt auch in diesem Markt durch und hat gleich drei neue Modelle präsentiert: Das neue Top-Modell RockMow Z1, den etwas abgespeckten RockMow S1 sowie den vereinfachten RockNeo Q1. Das müsst du wissen.

Roborock RockMow Z1 kann 80 Prozent Steigungen meistern

Eine technische Spezifikation hat mich sofort aufhorchen lassen: Der Roborock RockMow Z1 kann bis zu 80 Prozent Steigungen meistern und würde sich demnach in meinem komplexen Garten hervorragend eignen. Darüber hinaus überweidet er sogar Hindernisse von bis zu 6 Zentimeter.

Besonders spannend ist das Active Steering System mit Allradantrieb. Vier unabhängige Räder mit Radnabenmotoren sorgen für ordentlich Grill und ermöglichen das Mähen an Hängen ohne Abrutschen. Des Weiteren gibt es ein Dynamic Suspension System, das für einen gleichmäßigen Schnitt sorgt, da das Mähwerk und die Messer stabil bleiben.

Navigation erfolgt über RTK

Der RockMow Z1 nutzt eine Kombination aus RTK- und VSLAM-Technologie, um besonders genau zu navigieren – auch in schattigen Ecken oder engen Bereichen. Unterstützt wird das Ganze von der Sentisphere AI, die für eine clevere Umgebungserkennung sorgt. So erkennt der Mähroboter Hindernisse frühzeitig und kann sicher und ohne Unterbrechung arbeiten.

Dank des PreciEdge-Messers kommt der Z1 beim Mähen bis auf 3 Zentimeter an Wände heran, sodass kaum noch manuell nachgeschnitten werden muss. Allerdings handelt es sich hier um eine optionale Erweiterung. Mit seinem effizienten Schneidsystem und dem Schnelllade-Akku schafft der Z1 beeindruckende 5.000 Quadratmeter in nur 24 Stunden.

Über die Roborock App kann man nicht nur individuelle Mähmuster erstellen, sondern sogar Texte oder Motive in den Rasen schneiden. Die elektronische Schnitthöhenverstellung erlaubt es außerdem, unterschiedliche Rasenbereiche mit verschiedenen Schnitthöhen zu pflegen.

RockMow S1: Mit Premium-Features, aber nur 2 Räder

Der RockMow S1 wurde entwickelt, um dir perfekte Mähergebnisse zu liefern – und das bei minimalem Aufwand. Dank KI-gestützter Kartierung erkennt er die Umgebung intelligent und legt die Mähgrenzen schnell und flexibel fest. Die integrierte Sentisphere AI sorgt dafür, dass der S1 auch in schattigen oder schwer zugänglichen Bereichen zuverlässig arbeitet.

Selbst enge Passagen ab 70 Zentimeter Breite meistert der Mähroboter problemlos. Und durch das Adaptive Terrain Traversal System kommt er auch auf Steigungen bis 45 Prozent und über kleine Hindernisse bis 4 Zentimeter Höhe hinweg. Allerdings bewegt sich der S1 klassisch über nur zwei Räder fort.

Mit seinem effizienten Mähsystem schafft der RockMow S1 bis zu 1.000 Quadratmeter in nur 24 Stunden.

RockNeo Q1: Smarte Rasenpflege für jeden Tag

Der RockNeo Q1 bringt die clevere Roborock-Technologie in deinen Alltag. Er nutzt intelligente KI-Kartierung und die Sentisphere AI, um sich im Garten optimal zurechtzufinden. Die 3 Zentimeter-Kantenschnittfunktion sorgt dafür, dass auch Randbereiche ordentlich geschnitten sind.

Dank des Wildlife-Friendly-Modus wird nachts, zum Schutz nachtaktiver Tiere wie Igel oder Insekten, nicht gemäht. Die intelligente Pflegeplanung erkennt verschiedene Rasenbereiche automatisch und gibt smarte Mäh-Empfehlungen.

Auch Steigungen bis 45 Prozent und kleine Hindernisse bis Zentimeter sind für den RockNeo Q1 kein Problem. Als Vergleich zu den anderen Modellen lässt sich die Schnitthöhe jedoch nur manuell und nicht per App anpassen.

Preise und Verfügbarkeiten

Hier lässt uns Roborock noch etwas im Dunkeln. Weder Preise noch Verfügbarkeiten wurden bisher genannt. Allerdings ist die Markteinführung nicht mehr für dieses Jahr geplant, sondern erst zur nächsten Gartensaison 2026. Preistechnisch wird man sich an den Preisen ähnlicher Modelle der Konkurrenz orientieren.