Laifen: Neue Rasierer-Modelle T1 Pro und P3 Pro auf der IFA präsentiert

Auf der IFA 2025 in Berlin ist in diesen Tagen richtig was los: Auch das Lifestyle-Tech-Unternehmen Laifen, spezialisiert auf Geräte für die Körperpflege, ist auf der Messe zugegen und stellt dort gleich zwei neue elektrische Rasierer der Öffentlichkeit vor. Der kompakte Laifen T1 Pro ist für präzise Rasuren ausgelegt, während sich der Laifen P3 Pro der anspruchsvollen Bartpflege widmen will.

Laifen T1 Pro: Ein-Klingen-System und Unibody-Design aus Aluminium

Mit dem T1 Pro bringt Laifen einen kompakten und leichten Ein-Klingen-Rasierer mit einem effektiven Rasierwinkel bis zu 148,5 Grad auf den Markt, der für Mobilität und eine einfache Handhabung entwickelt wurde. Das T-förmige Design liegt dank des schlanken 12-mm-Griffs besonders präzise in der Hand. Mit nur 93 Gramm Gewicht eignet sich der T1 Pro ideal für den täglichen Einsatz und auf Reisen.

Trotz seiner geringen Größe bietet er eine technisch anspruchsvolle Ausstattung: Ein eigens entwickelter Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit 12.000 Schnitten/min und intelligenter Leistungsanpassung sorgt für konstante Schnittleistung – auch bei dichterem Bartwuchs.

Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse beinhaltet einen Akku, der für eine maximale Laufzeit von bis zu 120 Minuten sorgt. Eine Schnellladung von nur einer Minute ermöglicht eine Nutzungsdauer von acht Minuten. Als Zubehör gibt es im Lieferumfang Trimmeraufsätze mit 2, 3 und 5 mm, eine Schutzhülle, ein USB-C-Ladekabel und einer optional erhältlichen Halterung.

Laifen P3 Pro: Drei-Klingen-Rasierer mit 100 Minuten Akkulaufzeit

Ebenfalls auf der IFA 2025 vorgestellt wird der P3 Pro von Laifen. Das Modell ist als Drei-Klingen-Rasierer laut Hersteller „konsequent auf Leistung und technische Präzision ausgelegt“. Das Herzstück des Rasierers ist ein doppelt gelagerter Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit 24.000 Schnitten pro Minute, der mit Hilfe intelligenter Sensorik die Schneideleistung in Echtzeit an Bartdichte und Haarstruktur anpasst.

Ein besonderes Designmerkmal ist das transparente Motorfenster – inspiriert von der Ästhetik mechanischer Uhren –, das Einblick in die Antriebseinheit gewährt und technische Details sichtbar macht. Das Gehäuse wird aus einem Block Aluminium der 6er-Serie gefräst und in einem über 9.000 Sekunden langen CNC-Prozess bearbeitet. Der integrierte Akku sorgt für eine 100-minütige Laufzeit, eine Schnellladung von drei Minuten sorgt für sieben Minuten Nutzung. Als Zubehör sind Trimmerköpfe, eine Schutzkappe und ein USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten. Eine Reisetasche kann optional erworben werden.

Beide Modelle sind geeignet für eine Nass- und Trockenrasur, vollständig wasserdicht nach IPX7 und haben einen leicht abnehmbaren, magnetischen Scherkopf für eine schnelle Reinigung. Der T1 ist in den Farbausführungen Original Silver, Midnight Blue und Space Gray erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit

Der Laifen T1 Pro ist zu einem Preis von 159,99 Euro, und der Laifen P3 Pro zu einem Preis von 199,99 Euro ab dem heutigen 5. September exklusiv in den MediaMarkt- und Saturn-Filialen in Deutschland sowie online unter Mediamarkt.de und Saturn.de erhältlich. Ab dem 20. September 2025 sollen die Produkte auch auf der Laifen-Website sowie bei Amazon erhältlich sein.