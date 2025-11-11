Externes Laufwerk am Mac für CDs und DVDs: Noch zeitgemäß?

Seitdem Apple kein Laufwerk mehr im MacBook verbaut, habe ich keine einzige CD oder DVD mehr in der Hand gehabt. Damals war der Umstieg womöglich ungewohnt, doch kleine USB-Sticks haben die Datenspeicherung einfacher gemacht. Während Apple schon 2011 damit angefangen hat, kein CD-Laufwerk mehr zu verbauen, hat man erst 2016 das letzte MacBook mit Laufwerk aus dem Programm genommen.

Für den Übergang hat Apple lange das eigene SuperDrive zum Kauf angeboten, also ein externes CD-Laufwerk. Doch auch das Apple SuperDrive wurde letztendlich 2024 eingestellt und steht nicht mehr zum Kauf über Apple bereit. Wenn deine Sammlung an CDs und DVDs aber immer noch groß ist, kannst du dir das aktuell reduzierte Laufwerk von Amicool (Amazon-Link) ansehen. Hier handelt es sich nicht nur um ein externes Laufwerk mit USB-A und USB-C, sondern auch um einen Brenner.

Ausgestattet mit USB 3.0 können Formate wie DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-EXTRA und CD-TEXT eingelesen werden. Darüber hinaus unterstützt das Laufwerk die Medientypen CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL und DVD-RAM.

Amicool CD/DVD-Laufwerk für Mac aktuell im Angebot

Bei knapp 20.000 Rezensionen gibt es durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen, wobei Mac-Nutzer über keinerlei Probleme klagen. Darüber hinaus lässt sich das Kabel auf der Rückseite sicher verstauen und beugt so Kabelsalat vor. Das Amicool CD- und DVD-Laufwerk ist nicht nur mit macOS kompatibel, sondern auch mit Windows und Linux.

Obwohl heutzutage so gut wie nichts mehr auf CD erhältlich ist, gibt es immer noch große Sammlungen im Privatbereich, sodass ein externes Laufwerk heutzutage noch notwendig sein kann. Mit derzeit 19,74 Euro statt 29,99 Euro sind die Anschaffungskosten jedoch ziemlich gering.

Wann hast du zuletzt ein CD-Laufwerk benutzt? Hast du noch zahlreiche CDs und DVDs zuhause?