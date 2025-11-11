Apple Health+: KI-gestützter Gesundheitsdienst kommt wohl 2026

Gehört Apple Fitness+ vielleicht künftig der Vergangenheit an, so plant Apple dennoch weiterhin den Launch eines anderen gesundheitsbezogenen Dienstes: Apple Health+, ein KI-gestützter Service, über den Nutzerinnen und Nutzer personalisierte Empfehlungen für ihre Gesundheit erhalten könnten. Das zumindest berichtet Bloomberg-Reporter Mark Gurman.

Das Gerücht, dass Apple seine Health-App im nächsten Jahr vollständig überarbeiten wolle, ist nicht neu, wurde aber von Mark Gurman in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter wieder aufgegriffen. Im Zuge dieser Überarbeitung plane Apple zudem den Launch des neuen Dienstes „Apple Health+“, der auch über einen KI-Assistenten verfügen soll, so Gurman.

In einem früheren seiner Beiträge hatte Gurman den KI-Assistenten als eine Art Gesundheitscoach beschrieben, der personalisierte Empfehlungen für einen gesunden Lebensstil ausspricht und passende Videos von Experten zu gesundheitsbezogenen Themen vorschlägt. Misst zum Beispiel die Apple Watch über längere Zeit schlechte Herzfrequenzwerte, so könnte der KI-Assistent dem Nutzer ein Video vorschlagen, das über das Risiko von Herzerkrankungen aufklärt.

Künftig Bestandteil der neuen Health-App soll außerdem das Tracken der eigenen Ernährung sein. Das geht bislang nur über Drittanbieter-Apps. Würde Apple eine hauseigene Funktion integrieren, könnte es den Drittanbietern damit sicherlich Konkurrenz machen.

KI-Gesundheitscoaches bislang noch rar gesät

Sollte Apple den KI-Gesundheitscoach tatsächlich im nächsten Jahr vorstellen, wäre das Unternehmen eines der ersten großen Tech-Konzerne, die „Fahrt im KI-Gesundheits-Chatbot-Bereich aufnehme“, schreibt Mark Gurman. Bislang handelt es sich hier aber noch immer um ein Gerücht. Apple selbst hat nichts zu Plänen für einen solchen Dienst verlauten lassen. Ob Apple Health+ also wirklich kommt, steht weiterhin in den Sternen.