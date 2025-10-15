Videotürklingel von Philips Hue schon 20 Euro günstiger

Vor gut zwei Wochen hat Philips Hue seine erste Videotürklingel auf den Markt gebracht, die Hue Secure Video Doorbell. Falls ihr eine Hue Bridge im Einsatz habt, ist diese Neuerscheinung auf jeden Fall einen Blick wert. Highlights sind unter anderem der im Bundle mitgelieferte Türgong sowie die Lichtalarme. Dazu aber später mehr.

Nur zwei Wochen nach dem Start gibt es bei Amazon nämlich schon die erste Preisaktion. Dort bekommt ihr das Bundle bestehend aus der Hue Secure Video Doorbell und dem Hue Secure Smart Chime für nur 179,99 Euro statt 19,99 Euro. Dazu müsst ihr einfach den Coupon auf der Produktseite aktivieren.

Alle wichtigen Infos zur Videotürklingel im im Video

Falls ihr euch bisher noch nicht groß mit dem Thema beschäftigt habt und ihr erst einmal einen kleinen Überblick bekommen wollt, dann empfehlen wir einen Blick auf unser Video-Review. Dort zeigen wir alle wichtigen Funktionen der Hue Secure Video Doorbell sowie die Bildqualität und das beeindruckende Sichtfeld.

Wie sieht es mit Apple Home aus?

Eine Unterstützung für HomeKit Secure Video wird die Videotürklingel von Philips Hue nicht bekommen. Der Hersteller verspricht aber, dass eine einfache Integration in Apple Home zur Anzeige des Live-Feeds und die Nutzung von Automationen per Software-Update nachgereicht wird. Eine Anbindung an Amazon Alexa und Google Home ist bereits vorhanden.

Ein weiteres wichtiges Feature wird bis Ende Oktober freigeschaltet. Dann stehen euch Video-Aufzeichnungen der letzten 24 Stunden kostenlos zur Verfügung. Das sollte für die allermeisten Fälle im Alltag ausreichen – innerhalb eines ganzen Tages schaut man ja üblicherweise irgendwann auf sein iPhone oder iPad. Die Video-Clips aus der Cloud können dann einfach in die Fotos-App exportiert werden, um sie dauerhaft zu sichern.

Die Hue Secure Video Doorbell im Vergleich zur Konkurrenz

In den letzten Jahren habe ich einige Videotürklingeln genutzt. Vor Uhrzeiten mal eine Ring, danach die Google Nest, gefolgt von der Aqara G4 und der Eufy E340. Wie schlägt sich die Hue Secure Video Doorbell im Vergleich?

In einer Disziplin ist die Türklingel von Philips Hue unschlagbar: Die Reaktionszeit. Nach dem Drücken auf den Klingelknopf ertönt der Türgong quasi in Echtzeit. Möglich gemacht wird das durch die direkte Zigbee-Verbindung zwischen der Türklingel und der Hue Bridge. Und auch der Lichtalarm setzt sofort ein – übrigens super einfach zu konfigurieren und mehr als praktisch. Bei anderen Herstellern geht das allerhöchstens über eine zusätzliche Smart Home Plattform.

Das Fazit ist aus meiner Sicht klar: Wer Philips Hue und die Hue Bridge im Einsatz hat und auf der Suche nach einer Videotürklingel ist, muss die Hue Secure Video Doorbell ernsthaft in Betracht ziehen.