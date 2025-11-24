Eve Thermo: Neues Thermostat der 5. Generation zeigt sich

Ich habe gerade mal ein wenig bei uns im Archiv gekramt: 2016 hat Eve Systems, damals noch unter dem Namen Elgato, das erste Eve Thermo vorgestellt. Am Design (siehe Titelbild) hat sich seitdem nichts Grundlegendes verändert, es kam nur ein kleines LED-Display dazu. Mit der nächsten Generation wird sich das ändern.

In der Matter-Datenbank der Connectivity Standards Alliance ist das neue Eve Thermo der fünften Generation bereits aufgetaucht und offenbart einen neuen Look, wie die Kollegen von HomeKits.de festgehalten haben.

Eve Thermo: Neue und alte Generation im Vergleich

Auffällig ist zunächst einmal die Bauform. Das neue Eve Thermo Heizkörper-Thermostat hat eine deutlich rundere Bauform, die zudem nach „vorne“ hin zuläuft. Der Deckel für die Batterien, der beim alten Eve Thermo deutlich zu erkennen ist, ist beim neuen Modell gänzlich verschwunden.

Keine Veränderungen gibt es bei den Tasten und der Anzeige am Gerät selbst. Die aktuelle Temperatur wird weiterhin auf einem kleinen Digitaldisplay angezeigt und kann über zwei kleine Touch-Buttons geregelt werden. Die auf der CSA-Webseite zu findende Produktbeschreibung offenbart noch keine neuen Informationen:

Mit Eve Thermo kannst du die Raumtemperatur ganz einfach mit deiner Stimme, einer App, Zeitplänen, den integrierten Touch-Bedienelementen oder basierend auf deiner Anwesenheit steuern. Nutze die Leistungsfähigkeit von Matter, um eine sichere Integration in deine bevorzugte Smart-Home-Plattform zu erreichen, und profitiere von einem reaktionsschnellen und zuverlässigen Smart-Home-Netzwerk mit Thread-Technologie. Eve Thermo lässt sich schnell und einfach einrichten und wurde entwickelt, um deine Privatsphäre zu schützen – ohne Eve-Cloud, ohne Registrierung, ohne Tracking und mit vollständig lokaler Konnektivität.

Bisher ist das der gleiche Text, wie noch bei der vorherigen Generation. Keine Informationen gibt es zu einem möglichen Starttermin, aktuell befinden wir uns ja schon voll in der Heizperiode. TÜV-Zertifikat und EU-Konformitätserklärung zum Eve Thermo der fünften Generation liegen bereits seit Monaten vor, prinzipiell könnte es also schon losgehen. Solltet ihr direkt loslegen wollen, bekommt ihr die vierte Generation des Eve Thermo derzeit zum Sparpreis von 49,94 Euro.