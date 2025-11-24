MacBook Pro mit M5-Chip: So günstig wie noch nie

Erst seit rund einem Monat erhältlich, gibt es in der Black-Friday-Woche bei Amazon schon jetzt einen satten Rabatt auf das neue MacBook Pro mit M5-Chip. Wenn dir das für nur 759 Euro erhältliche MacBook Air nicht ausreicht, greife zum performanteren MacBook Pro.

Schon jetzt 250 Euro günstiger als bei Apple

Statt 1.799 Euro bekommst du das MacBook Pro mit M5-Chip für nur 1.549 Euro, was aktuell der beste Preis im Internet ist. Optional steht auch das Modell mit doppelt so viel Speicherplatz für 1.829 Euro statt 2.049 Euro zum Kauf bereit.

Das sind die Vorteile des MacBook Pro

Bei diesem Modell handelt es sich um die Basisvariante mit M5-Chip, der im Pro dennoch für einen ordentlichen Antrieb sorgt – M5 Pro und M5 Max kommen später. Darüber hinaus gibt es keine weiteren Änderungen beim MacBook Pro, da es sich ohnehin um ein überragendes MacBook handelt. Hervorragend ist neben der Verarbeitung und dem Prozessor unter anderem das Display, das noch einmal ein deutliches Upgrade im Vergleich zum MacBook Air darstellt. Auch die Lautsprecher sind deutlich besser, falls das für euch relevant ist.

Ich arbeite immer noch mit dem MacBook Pro mit M1 Pro aus dem Jahr 2021 und sehe weiterhin kein Upgrade als notwendig an. Apples Rechner sind so modern und schnell, dass sie locker mehrere Jahre mithalten können. Einziges „Problem“: Nach nun knapp vier Jahren Nutzungszeit merke ich, dass der Akku etwas schwächelt. Selbst tauschen kann man den Akku leider nicht mal eben so.

In Space Schwarz und Silber im Angebot

Während das MacBook Air auch etwas bunter angeboten wird, ist das MacBook Pro mit M5-Chip nur in Space Schwarz und Silber erhältlich. Weiterhin gilt: Apple selbst gewährt kaum Rabatte, außerdem ist das M5-MacBook-Pro nicht Teil der kommenden Black-Friday-Aktion.

Daher lohnt sich das Angebot bei Amazon umso mehr.