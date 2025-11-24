Beats Pill: Apples Bluetooth-Speaker für unter 100 Euro

Im August hat Apple den Beats Pill auf den Markt gebracht. Der offiziell 169,95 Euro teure Kopfhörer ist seitdem immer mal wieder im Angebot erhältlich gewesen. Aktuell bekommt ihr ihn besonders günstig und erstmals in allen drei Farben für unter 100 Euro. Für 95 Euro (Amazon-Link) habt ihr derzeit die freie Auswahl und könnt euch zwischen den Designs Champagner, Mattschwarz und Signalrot entscheiden.

Und ein bisschen Apple-Magie steckt definitiv drin, in der Beats Pill. Der pillenförmige Lautsprecher verbindet sich so gut wie automatisch mit euren Apple-Geräten. Ihr müsst ihn nur anschalten und beispielsweise euer iPhone daneben halten – schon kommt der Popup-Hinweis, den ihr beispielsweise von den AirPods kennt. Der Umweg über die Bluetooth-Optionen in den iOS-Einstellungen entfällt.

Die wichtigsten Daten rund um den Beats Pill

Der 21,9 x 7,1 x 7 Zentimeter große und 680 Gramm schwere Lautsprecher ist hochwertig verarbeitet und fühlt sich auch gut an. Auf der Front gibt es ein gelochtes Gitter und auf der Rückseite kommt Silikon zum Einsatz. Auf der rechten Seite ist eine Schlaufe angebracht, mit der man den Lautsprecher einfach tragen und ums Handgelenk binden kann. Darüber hinaus bieten die vier kleinen Gummifüße einen sicheren Stand und neigen den Lautsprecher für einen optimierten Klang leicht nach oben. Rückseitig findet ihr außerdem einen USB-C-Anschluss, oberhalb finden sich Tasten zur Steuerung der Wiedergabe.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden steht einer langen Musiksession nichts im Weg. Allerdings dürft ihr die Lautstärke nicht zu sehr aufdrehen, denn der Lautsprecher schafft die 24 Stunden nur, wenn ihr auf maximal 50 Prozent Lautstärke hört. Je nach Umgebung und Lautstärke kann dieser Wert natürlich variieren. Da der Lautsprecher eine Anbindung an “Wo ist?” hat, könnt ihr diesen auch einfach wiederfinden, sollte er mal verloren gehen. Hier muss man aber auch beachten, dass der Lautsprecher lediglich die zuletzt bekannte Position speichert und daher nicht den ganzen Funktionsumfang bietet, den wir von einem AirTag kennen.