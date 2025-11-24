Apple AirPods 4: Ohne Geräuschunterdrückung für 111 Euro

Bis gestern konntet ihr die AirPods 4 von Apple mit aktiver Geräuschunterdrückung bei Amazon zum Internet-Bestpreis von 139 Euro kaufen. Mittlerweile ist dieses Modell ausverkauft, Amazon hat aber noch einen weiteren Pfeil im Köcher. Jetzt bekommt ihr die einfachen AirPods der vierten Generation ohne Geräuschunterdrückung im Angebot – und das kann sich sehen lassen.

Die regulär 149 Euro teuren AirPods 4 werden jetzt bei Amazon für nur 111 Euro (Amazon-Link) verkauft. Das ist der beste Preis, den Amazon in diesem Jahr angeboten hat. Zuletzt sank der Preis an den Prime Deal Days kurzzeitig auf 119,99 Euro, ansonsten schwankt der Preis seit Monaten zwischen 129 und 135 Euro.

Natürlich muss man auf eine wichtige Funktion verzichten, die aktive Geräuschunterdrückung. Falls ihr aber ohnehin wisst, dass ihr die Kopfhörer zum Beispiel nur in relativ ruhigen Umgebungen verwendet, oder das Budget für euch eine besonders wichtige Rolle spielt, dann sind die AirPods 4 für euch geeignete Kandidaten.

Das können die Apple AirPods 4

Im Fokus liegt natürlich die besonders gute Integration in das Apple-System. Keine anderen Kopfhörer verbinden sich so reibungslos und einfach mit eurem iPhone, iPad oder Mac. Insbesondere der Wechsel zwischen den Apple-Geräten klappt mit den AirPods besonders gut.

Die Wiedergabezeit liegt mit einer Akku-Ladung bei bis zu 5 Stunden. Über das Ladecase kann die Laufzeit auf bis zu 30 Stunden verlängert werden, bevor wieder per USB-C aufgeladen werden muss. „Ein Hauterkennungssensor sorgt dafür, dass Audio nur wiedergegeben wird, wenn du die AirPods trägst. Nimmst du sie ab, wird die Wiedergabe pausiert. Und du kannst deine AirPods und das Ladecase mit der ‚Wo ist?‘ App finden“, schreibt Apple zudem in der Produktbeschreibung. Die AirPods 4 und das Ladecase sind nach IP54 vor Spritzwasser geschützt.