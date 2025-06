AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung für 159 Euro

Falls eure Ohren keine Lust auf In-Ears haben und euch Over-Ears einfach zu groß sind, dann gibt es eine Alternative zu AirPods Pro und AirPods Max aus dem Apple-Lager. Die AirPods der vierten Generation gibt es auch mit der empfehlenswerten aktiven Geräuschunterdrückung – und aktuell sogar günstiger als gewöhnlich.

Während die Kopfhörer, die eben nicht tief ins Ohr gesteckt werden müssen, bei Apple 199 Euro kosten, bezahlt ihr bei Amazon derzeit nur 159 Euro. Damit liegt man rund 25 Euro unter dem Preis der letzten Wochen – ein gutes Angebot für Apple-Verhältnisse.

Das Highlight der AirPods ist natürlich die Konnektivität mit euren Apple-Geräten. Keine anderen Kopfhörer lassen sich so leicht verbinden und wechseln so schnell und zuverlässig zwischen euren Geräten. Eben noch auf dem iPhone ein wenig Spotify gehört und dann am MacBook an einer Zoom-Konferenz teilnehmen? Klappt im Prinzip vollkommen automatisch.

Was Preis-Leistung angeht, sehe ich aktuell immer noch die Liberty 4 Pro von Anker bzw. Soundcore für 129,99 Euro vorne. Mit 159 Euro sind die AirPods 4 mit ANC aktuell aber nicht viel teurer – und hier profitiert ihr eben vor allem von der grandiosen Integration in den Apple-Kosmos.