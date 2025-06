Amazon Music Unlimited jetzt 4 Monate kostenlos testen

Amazon mischt im Musikstreaming-Markt nicht nur mit – der Anbieter will aktuell neue Nutzer und Nutzerinnen mit einem attraktiven Angebot locken. 4 Monate lang könnt ihr Amazon Music Unlimited komplett kostenlos nutzen und spart damit rund 40 Euro gegenüber dem regulären Preis. Das Angebot gilt nur für Neukunden und Kundinnen – wer Amazon Music Unlimited bereits genutzt hat (auch im Rahmen eines früheren Gratiszeitraums), ist leider ausgeschlossen.

Amazon Music Unlimited 4 Monate gratis testen (Amazon-Link)

Was bietet Amazon Music Unlimited?

Der Musikdienst von Amazon bietet Zugriff auf über 100 Millionen Songs – ohne Werbung. Außerdem sind viele Titel in Ultra HD oder 3D Audio verfügbar, darunter Dolby Atmos und 360 Reality Audio. Dazu kommen Tausende kuratierte Playlists und Radiosender für jede Stimmung und Gelegenheit.

Musik hören könnt ihr ganz flexibel:

in der App auf Smartphone oder Tablet

im Browser am Desktop

oder über smarte Lautsprecher von Amazon

Mit Alexa genügt ein Zuruf wie:

„Alexa, spiele Coldplay.“

„Alexa, spiele die Playlist Filmmusik.“

Wichtige Infos zum Angebot

Nur für kurze Zeit verfügbar

Nach Ablauf der drei Gratis-Monate verlängert sich das Abo automatisch zum regulären Preis – es sei denn, ihr kündigt vorher.

Ein starkes Angebot für alle, die Amazon Music Unlimited mal in Ruhe ausprobieren möchten. 4 Monate kostenlos reinhören, ganz ohne Werbung – und mit einer riesigen Auswahl an Songs, Audioqualität in HiFi und bequemer Steuerung per Alexa.