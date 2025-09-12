Roborock Saros 10: Jetzt zum Tiefstpreis erhältlich

Bei mir zu Hause fährt seit dem Marktstart der Roborock Saros 10R und sorgt weiterhin für saubere Böden und Fliesen. Doch der 10R hat noch einen Bruder – den Roborock Saros 10 (zum Angebot). Der größte Unterschied: Statt Wischpads kommt hier eine vibrierende Wischplatte zum Einsatz. Du musst also selbst entscheiden, ob du lieber Wischpads oder ein Wischtuch bevorzugst. Vielleicht hilft ja der aktuell rabattierte Preis beim Saros 10.

Das sind die Unterschiede zum Roborock Saros 10R

Der Saros 10 verfügt über eine Wischplatte , während der 10R auf rotierende Wischpads setzt.

, während der 10R auf rotierende Wischpads setzt. Der Saros 10 navigiert mithilfe eines einfahrbaren LDS-Turms , während der 10R komplett auf einen Laserturm verzichtet und stattdessen über seitliche Sensoren gesteuert wird.

, während der 10R komplett auf einen Laserturm verzichtet und stattdessen über seitliche Sensoren gesteuert wird. Beide Modelle sind mit einer Höhe von nur 7,98 Zentimetern besonders flach.

Geringe Bauhöhe ist viel wert

Die besonders kompakte Form und geringe Höhe von nur 7,98 Zentimetern sorgt dafür, dass der Roboter auch unter flache Möbel gelangt. Ich habe zum Beispiel eine Vitrine, die genau 8 Zentimeter Bodenfreiheit lässt. Da sie noch auf Filzfüßen steht, passt der Roboter perfekt darunter und reinigt selbst in schwer zugänglichen Bereichen.

Die 22.000 Pascal Saugkraft sind absolut ausreichend. In der Praxis empfehle ich ohnehin die mittlere Saugstufe, die für Staub und leichten Schmutz vollkommen genügt.

Zwar scheint die klassische Wischplatte aktuell nicht mehr im Trend zu sein, da mittlerweile sogar Wischwalzen verbaut werden, doch das bedeutet nicht, dass ein Wischtuch schlecht reinigt. Dank 4.000 Vibrationen pro Minute kann es Verschmutzungen lösen. Zusätzlich gibt es ein seitliches Mini-Wischpad, das auch Kantenbereiche erfasst.

Aktuell günstiger erhältlich

Wenn du Roborock bevorzugst und die Marke magst, bekommst du den Roborock Saros 10 derzeit besonders günstig im eBay-Shop von MediaMarkt und Saturn. Mit dem Gutschein TECH25 zahlst du nur 949 Euro statt der ursprünglichen 1.499 Euro.

Roborock Saros 10 Mit Gutschein TECH25 1.499 EUR 949 EUR jetzt kaufen