In Berlin hat Baseus neue Kopfhörer vorgestellt, unter anderem auch den Baseus Inspire XH1 (Amazon-Link), der durch das Expertenteam von Bose klanglich aufgewertet wurde. Ich habe meinen Trip zur IFA genutzt, um die Kopfhörer ausgiebig zu testen. Das sind meine Erfahrungen.

Baseus Inspire XH1: Der erste Eindruck

Die neuen Kopfhörer befinden sich in einem sehr hochwertigen Case, das leider etwas groß ist, da die Kopfhörer nicht eingeklappt werden, obwohl sie diese Möglichkeit bieten. Mit dabei ist ein klassisches Klinkenkabel, aber auch ein USB-C-Kabel. Musikhören via Kabel ist möglich, allerdings konzentriere ich mich auf die kabellose Wiedergabe via Bluetooth 6.1.

Der Inspire XH1, ich habe die Farbe Sternenlicht-Weiß, sieht optisch sehr ansprechend aus und fühlt sich sowohl in den Händen als auch auf dem Kopf sehr angenehm an. Die Ohrpolster sind superweich, allerdings kann ich mir vorstellen, dass diese gerade bei der hellen Farbe nach langer Nutzung nicht mehr ganz so gut aussehen könnten – aber das ist aktuell eher Spekulation.

So hört sich der Baseus Inspire XH1 an

Steigen wir direkt mit dem Sound-Test ein: Ich kann vorwegnehmen, dass ich den Ton und Klang der Baseus Inspire XH1 mag. Ohne Zutun klingen die Kopfhörer durchweg richtig gut. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Audio-Experten von Bose ein passendes Sound-Profil entwickelt haben – und das merkt man.

Ich habe mich durch verschiedene Genres gehört und habe mit Billie Eilishs „Lovely“ angefangen. Der anfangs etwas ruhige Song lässt das Klavier gut durchkommen. Billies Stimme ist sehr präsent und eine zugehörige Portion Bass ist auch mit dabei. Klingt richtig gut abgestimmt. Ebenfalls ruhig ist der Song „All My Love“ von Coldplay. In besonders ruhigen Passagen macht es einfach Spaß, die Stimme von Chris Martin zu hören. Wenn die Gitarre einsetzt, ist alles aufeinander abgestimmt. Die Bassverstärkung ist in solchen Songs definitiv nicht notwendig.

Für die heutige Musik von Justin Bieber bin ich durchaus zugänglich. Sein neuer Song „Speed Demon“ klingt über die Baseus Inspire XH1 sehr gut, allerdings habe ich das Gefühl, dass die Stimme leicht in den Hintergrund rückt – könnte natürlich auch ein gewollter Effekt sein. Einen Bass-Boost brauche ich hier nicht, schädlich ist er aber nicht, da er definitiv nicht übersteuert.

Auch rockige Musik klingt gut

Weiter geht es mit den Foo Fighters. „The Pretender“ geht stark nach vorne und das Schlagzeug ist voll da. Die Instrumente sind dennoch gut zu hören, und mit aktiver Bassverstärkung dröhnt es noch einmal mehr – im positiven Sinne.

Insgesamt finde ich den Klang der Baseus Inspire XH1 spitzenklasse. Ich habe ein paar Einstellungen in der App vorgenommen, die ich jetzt im Detail besprechen möchte.

Baseus-App erlaubt weitere Anpassungen

In der kostenlosen Baseus-App gilt es, sich einmalig anzumelden, um dann von zahlreichen Einstellungen und Anpassungen profitieren zu können. Unter anderem lässt sich die Geräuschunterdrückung anpassen (dazu gleich mehr), zudem steht Dolby Audio bereit. Ich habe Musik ohne Dolby Audio gehört, da sie mir so besser gefällt. Als Equalizer habe ich das von Bose entwickelte Profil gewählt, das auch voreingestellt ist. Wenn du willst, kannst du auch andere Equalizer testen oder ein eigenes Profil nach deinen Vorlieben anlegen.

In den Audio-Einstellungen versteckt sich dann die optionale Bassverstärkung sowie die Option, LDAC zu aktivieren. Musik wird dann mit einer höheren Bitrate gestreamt, was sich in der Qualität bemerkbar macht. Ich habe diese Option aktiviert. Laut Bose kann das aber die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Darüber hinaus lässt sich per App eine maximale Lautstärke festlegen.

Der dedizierte Schlafmodus hält Szenen wie Feuer, Wellen, Regen oder Zirpen bereit, um besser einschlafen zu können. Meiner Meinung nach sind die Kopfhörer für das Einschlafen aber eher ungeeignet, da sie einfach zu groß sind. Direkt in der Baseus-App lässt sich auch ein Timer festlegen, damit die Wiedergabe automatisch stoppt.

Wie gut ist die Geräuschunterdrückung?

Ich habe Musik immer mit aktiver Geräuschunterdrückung gehört, finde aber auch, dass im normalen Modus der Klang nur minimal schlechter ist. Das ANC, das man sogar per App anpassen kann, gefällt mir richtig gut. Hier hatte Bose, soweit ich das beurteilen kann, nicht die Finger im Spiel, aber auch so ist die Geräuschunterdrückung gut. Vor allem dumpfe Sounds, zum Beispiel das Brummen im Flugzeug, werden zu großen Teilen ausgeblendet. An das hauseigene ANC von Bose kommen die Baseus Inspire XH1 zwar nicht ran, aber in der Preisklasse ist die Geräuschunterdrückung richtig, richtig gut.

Im Gegensatz dazu gibt es einen Transparenz-Modus, der funktioniert. Hier kann wirklich niemand Apple das Wasser reichen – die haben einfach den besten Transparenz-Modus. Beim XH1 werden Stimmen durchgelassen, allerdings nicht ganz so klar, wie man es sich wünschen würde.

Wenn du mit den Kopfhörern telefonierst, sorgen die fünf Mikrofone für relativ klare Stimmen. Darüber hinaus gibt es ein leichtes Grundrauschen, wenn keine Musik abgespielt wird.

Bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit

Ohne ANC soll der Baseus Inspire XH1 rund 100 Stunden mit einer einzigen Ladung durchhalten. Das finde ich beeindruckend, allerdings muss ich mich hier auf die Werte verlassen, da ich solch einen Test nicht realisieren kann. Wenn ANC aktiviert ist, gibt es immer noch 65 Stunden Laufzeit – bei mittlerer Lautstärke. Immerhin: Wenn die Kopfhörer leer sind, kann man innerhalb von 10 Minuten für weitere 12 Stunden schnell auftanken. Und das natürlich über USB-C.

Musiksteuerung über Tasten am Kopfhörer

Mit den Tasten an den jeweiligen Ohrhörern lassen sich die Kopfhörer bedienen. Die linke Ohrmuschel beheimatet den An-/Aus-Knopf sowie die ANC-Taste. Mit dieser kann man schnell zwischen den Modi Normal, Transparenz und ANC umschalten. Eine englische Stimme bestätigt die aktuelle Auswahl. Am rechten Ohrhörer befindet sich eine Wippe sowie die Play-Taste. Mit der Wippe kannst du die Lautstärke anpassen oder Songs skippen. Die Play-Taste kann die Wiedergabe pausieren, zudem kann man den verbundenen Sprachassistenten auf dem eigenen Smartphone starten.

Was mir bei den Tasten nicht gefällt: Das Klicken ist deutlich hörbar – auch wenn man Musik hört.

Mein Fazit zu den Baseus Inspire XH1

Ich kann das Gesamtpaket der Baseus Inspire XH1 empfehlen. Die Kopfhörer sind bequem zu tragen, sehen stylisch aus und liefern einen schönen und satten Sound – hier hilft natürlich Bose nach. Die Geräuschunterdrückung filtert gut, der Transparenz-Modus funktioniert, ist aber kein Highlight. Hi-Res-Audio, zahlreiche Feineinstellungen und mehr ermöglichen individuelle Abstimmungen, um das Beste aus den Kopfhörern herauszuholen. Da die Laufzeit bis zu 100 Stunden beträgt, muss man sich ums Nachladen nur selten Gedanken machen.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Baseus Inspire XH1 ist stimmig. Der Over-Ear-Kopfhörer kostet 169,99 Euro und ist in den Farben Kosmisches Schwarz, Dämmerungsblau, Sonnenuntergangs-Koralle und Sternenlicht-Weiß erhältlich. Einfach gesagt: Schwarz, Blau, Orange und Creme.

Bei Amazon kannst du den Baseus Inspire XH1 ab sofort vorbestellen, allerdings gibt der Shop noch nicht an, wann die Kopfhörer auf Lager sind. Weitere Infos zur Verfügbarkeit habe ich aktuell nicht.