Parcel: Beliebte Paket-Tracking-App bekommt großes Update auf Version 8.0

Das Paketaufkommen in Deutschland wird durch Online-Bestellungen immer größer. Wer seine Pakete mit der iOS- und watchOS-App Parcel (App Store-Link) verfolgt, kann jetzt auf ein neues Update der App auf Version 8.0 zurückgreifen, das ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit steht.

Der Download von Parcel ist grundsätzlich kostenlos und finanziert sich über ein moderat bepreistes Abonnement, das für 4,99 Euro/Jahr zu haben ist. Um die App auf dem iPhone, iPad, der Apple Watch oder dem Vision Pro-Headset installieren zu können, ist mindestens iOS/iPadOS 18.0, watchOS 8.0 oder visionOS 2.0 oder neuer notwendig. Für die rund 32 MB große Anwendung steht auch eine deutsche Lokalisierung bereit.

Der Entwickler von Parcel, Ivan Pavlov aus Australien, stellt ab sofort das frische Update auf Version 8.0 für die Pakettracking-App im App Store bereit.

Das sind die Neuerungen in aller Kürze:

Liquid-Glass-Design: Die App wurde vollständig mit SwiftUI neu erstellt und unterstützt nun den neuen Liquid-Glass-Designstil aus iOS 26.

Die App wurde vollständig mit SwiftUI neu erstellt und unterstützt nun den neuen Liquid-Glass-Designstil aus iOS 26. Amazon-Bestellübersichten mit Apple Intelligence: Eine neue Amazon-Integrationseinstellung nutzt Apple Intelligence, um kürzere und hilfreichere Titel für die Lieferungen zu erstellen. Die Zusammenfassungen berücksichtigen jetzt alle Artikel einer Bestellung und nicht nur den ersten. Diese Funktion erfordert iOS 26 und muss auf allen Geräten mit Amazon-Integration aktiviert sein.

Eine neue Amazon-Integrationseinstellung nutzt Apple Intelligence, um kürzere und hilfreichere Titel für die Lieferungen zu erstellen. Die Zusammenfassungen berücksichtigen jetzt alle Artikel einer Bestellung und nicht nur den ersten. Diese Funktion erfordert iOS 26 und muss auf allen Geräten mit Amazon-Integration aktiviert sein. Aktualisierte Farbkennzeichnung der Versanddienste: Die Statussymbole sind jetzt andersfarbig codiert. Auf iPad und Mac wird außerdem die Farbe des Versanddienstes als Auswahlhintergrund verwendet.

Die Statussymbole sind jetzt andersfarbig codiert. Auf iPad und Mac wird außerdem die Farbe des Versanddienstes als Auswahlhintergrund verwendet. Verbesserte Kartenansicht: Auf iPad und Mac bleibt die Seitenleiste mit den Lieferungen jetzt geöffnet, so dass man schneller zwischen Lieferungen wechseln kann. Diese Funktion erfordert iOS 26.

Auf iPad und Mac bleibt die Seitenleiste mit den Lieferungen jetzt geöffnet, so dass man schneller zwischen Lieferungen wechseln kann. Diese Funktion erfordert iOS 26. Eigene Suchschaltfläche: Im Einklang mit den Designtrends von iOS 26 ist die Suchschaltfläche nun immer auf dem Hauptbildschirm sichtbar.

Im Einklang mit den Designtrends von iOS 26 ist die Suchschaltfläche nun immer auf dem Hauptbildschirm sichtbar. Unterstützung der Menüleiste auf iPad: Die iPad-Version der App bietet jetzt volle Unterstützung der Menüleiste – genau wie auf dem Mac.

Version 8.0 von Parcel steht ab sofort im deutschen App Store als kostenloses Update bereit. Die Paketverfolgungs-App versteht sich mit über 300 Paketdiensten aus der ganzen Welt und hält über das Abo auch einen Zugriff auf Push-Benachrichtigungen zum Lieferstatus, das Tracking von mehr als drei Sendungen und Werbefreiheit bereit. Auch ich nutze Parcel schon seit längerem, um meine Pakete zu verfolgen und bin bislang sehr zufrieden mit den Funktionen der App. Das sehen auch die User im App Store so: Im Durchschnitt gibt es eine sehr gute Bewertung von 4,8 Sterne.