Firefox unter iOS 26: Neues „Shake to Summarize“-Feature auf dem iPhone

Wer mindestens über ein iPhone 15 Pro und iOS 26 verfügt, kann im Webbrowser Firefox von Mozilla (App Store-Link) bald ein ganz neues praktisches Feature verwenden. Wie das Unternehmen in einem Video demonstriert, soll man bald durch Schütteln eines kompatiblen iPhones, auf dem Apple Intelligence aktiviert ist, eine Zusammenfassung einer Website geliefert bekommen.

„Auf Mobilgeräten bedeutet Surfen oft, dass man schnell auf kleinen Bildschirmen etwas nachschaut, neben all den anderen Dingen, die man gerade tut. Wir haben Shake to Summarize für iOS entwickelt, um dir mit einer einzigen Bewegung eine klare Zusammenfassung zu liefern. So kannst du leichter finden, was du brauchst, und weitermachen.“

So berichtet Mozilla über die neue „Shake to Summarize“-Funktion. Auf der Website demonstriert man das Feature mit einer Rezepte-Website, in der selbige nach dem Schütteln des Smartphones eine übersichtliche Rezeptanleitung liefert. Um „Shake to Summarize“ nutzen zu können, kann man einen dieser drei Schritte in Mozilla Firefox auf dem iPhone befolgen:

Schüttle dein Gerät.

Tippe auf das Blitzsymbol in der Adressleiste.

Tippe im Menü auf die drei Punkte > Seite zusammenfassen.

Die neue Funktion soll mit Websites funktionieren, die weniger als 5.000 Wörter aufweisen. Wenn man ein iPhone 15 Pro oder neuer mit iOS 26 besitzt, wird die Zusammenfassung mit Hilfe von Apple Intelligence auf dem Gerät erstellt. Auf anderen Geräten mit früheren iOS-Versionen wird der Seitentext sicher an die cloudbasierte KI von Mozilla gesendet, die die Zusammenfassung erstellt und zurücksendet.

Shake to Summarize wird noch in dieser Woche in den USA für englischsprachige Firefox-iOS-User eingeführt und dann von dort aus weiter verbreitet. Wenn man zum ersten Mal auf Inhalte stößt, die zusammengefasst werden können, wird eine Aufforderung angezeigt. Die neue „Shake to Summarize“-Funktion lässt sich zudem jederzeit in den Einstellungen ein- oder ausschalten.

