waipu.tv im Bundle mit WOW Filme & Serien für 5,99 Euro

Das letzte Angebot mit Netflix ist gerade erst vorbei, da gibt es auch schon den nächsten Deal. Ab sofort bekommt ihr das TV-Streaming-Paket waipu.tv zusammen mit dem Filme & Serien Paket von WOW für zusammen 5,99 Euro (zum Angebot) im Monat. Der reduzierte Preis gilt wie immer für 12 Monate.

WOW ist der Streaming-Dienst von Sky, der zahlreiche aktuelle Blockbuster bietet. Ob Top-Filme wie Dune: Aquaman, Das fliegende Klassenzimmer, Wochenendrebellen und The Gentlemen oder erfolgreiche Serien wie The Last Of Us, And Just Like That und The Rookie, bei WOW Filme & Serien ist für jeden was dabei.

Technisch ist WOW leider ziemlich beschnitten und daher eher nicht für Leute gedacht, die sich zuhause ein perfektes Heimkino-Setup gebastelt haben. Die Auflösung beträgt nur 720p und dazu muss man sich mit Stereo-Sound begnügen. Das ist also eher etwas für euch, wenn ihr häufiger einen Film oder eine Serie auf dem iPhone oder iPad anseht. Dank Download-Funktion ist das auch unterwegs kein Problem.

Dazu gesellt sich das Perfect Plus Paket von waipu.tv, mit dem ihr „normales“ Fernsehen auf allen euren Geräten schauen könnt. Rund 300 Sender in HD-Auflösungen, unter anderem von RTL und ProSieben, gehören genau so mit dazu wie 150 Minuten Aufnahmespeicher. Zudem könnt ihr bei waipu.tv auf 40.000 Filme und Serien auf Abruf zugreifen. Sicherlich gibt es hier nicht die ganz großen Neuerscheinungen wie bei WOW, aber mit Titeln wie Radio Heimat, Django Unchained oder London Has Fallen konnte ich aber auf Anhieb bekannte Namen entdecken.

Normalerweise würdet ihr für waipu.tv Perfect Plus pro Monat 14,99 Euro bezahlen. Und die beiden WOW-Pakete kosten direkt beim Anbieter derzeit 4,98 Euro. Da ist das Angebot über 5,99 Euro im Monat schon eine echte Hausnummer – zumindest im ersten Jahr könnt ihr so ordentlich sparen.

12 Monate Waipu.tv Perfect Plus + WOW Filme & Serien 17,49 EUR 5,99 EUR jetzt zuschlagen