Goat Simulator 3 – Multiverse of Nonsense: Neues Spiel erscheint am 23. Juni

Wer ein komplett durchgedrehtes Gameplay schätzt, wird sicherlich schon von der beliebten Goat Simulator-Spielreihe gehört haben. Seit mehr als einem Jahrzehnt hüpft, blökt und und boxt man sich mit einer verrückten Ziege durch eine Open-World-Umgebung, erledigt kleine Missionen, und kann sich einmal so richtig daneben benehmen.

Nun hat Coffee Stain, das Team hinter dem Goat Simulator, angekündigt, dass die Erweiterung für Goat Simulator 3 (App Store-Link), „Multiverse of Nonsense“, im nächsten Monat auch für Mobilgeräte erscheinen wird. Fans der Reihe können sich durch das Multiversum hüpfen, hüpfen und blöken, denn der DLC erscheint als eigenständige App für iOS und Android. Am 23. Juni 2026 wird es soweit sein, dann lässt sich die App zum Preis von 8,99 Euro im App Store erwerben. Goat Simulator 3: Multiverse of Nonsense kann ab sofort auch vorbestellt werden.

Goat Simulator 3: Multiverse of Nonsense nimmt die chaotischen, überdrehten Possen, für die die Serie bekannt ist, und katapultiert sie quer durch die Dimensionen. Es lässt sich allein oder im Team mit einem Freund bzw. einer Freundin spielen, während man zwischen bizarren Universen hin und her springt, lächerliche Aufgaben löst und überall Chaos anrichtet. Es heißt, instabile Welten zu reparieren, exzentrische Charaktere zu treffen und jede Menge Zerstörung anzurichten. „Helfe dem Wächter des Multiversums, die Katastrophe zu beseitigen, die du (natürlich) mit verursacht hast“, berichtet Coffee Stain dazu.

Das werden die Hauptfeatures der Neuerscheinung sein:

Entfessle ein von Ziegen angeheiztes Chaos im gesamten Multiversum, aber auf dem Smartphone, und zwar als Ziege

8 neue Ziegen mit Kräften, die absolut keinen Sinn ergeben, genau wie alles andere

100+ Zahnräder, um das Multiversum-Chaos zu individualisieren

Erforsche eine Welt voll von völlig sinnlosem Unsinn

Springe zwischen den Universen hin und her, als würde dir der Ort gehören

Ein Dialogsystem! Die Leute reden, du blökst meistens

Minispiele und Nebenquests, die deine Hufe im Multiversum auf Trab halten

Vor über einem Jahrzehnt hat der Goat Simulator 2014 seinen ersten Sprung ins Leben gemacht und ist seitdem auf fast allen Plattformen vertreten, darunter Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS und Android. „Von den digitalen Feldern des PCs bis zum Sprung auf Handheld-Geräte – die Reise des GOAT ist noch lange nicht vorbei“, prognostiziert Coffee Stain. Der Goat Simulator 3: Multiverse of Nonsense feierte zunächst sein Debüt auf PC, PlayStation und Xbox im Juni 2024, und bringt das Chaos nun auch auf mobile Geräte. Für weitere verrückte Eindrücke könnt ihr euch abschließend den Trailer zur Goat Simulator 3-Erweiterung ansehen.