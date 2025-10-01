CouchTimes: Toller Serien-Tracker erhält großes Update auf Version 2.0

In Zeiten von Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. ist es schwer, den Überblick zu behalten, welche Filme, Dokus und Serien man denn nun als nächstes schauen möchte. Ein wenig mehr Ordnung ins Streaming-Chaos möchte die App CouchTimes (App Store-Link) bringen, die sich komplett kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen lässt und auch auf weitere In-App-Käufe, Werbung und Abos verzichtet.

Der Download von CouchTimes ist rund 43 MB groß und benötigt zur Installation iOS 18.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist mittlerweile vorhanden, alternativ lässt sich CouchTimes auch in englischer Sprache verwenden.

Im Februar des vergangenen Jahres hat CouchTimes-Entwickler Jan Früchtl zuletzt ein größeres Update auf Version 1.5 veröffentlicht. Damit wurden unter anderem interaktive Widgets, mit denen man einen Schnellzugriff auf die eigene Serienliste bekommt, und auch detaillierte Informationen zur Serie integriert. Neu war damals auch ein Episodenzähler, bessere Einstellungen, ein dynamischer Countdown sowie ein langer Klick, mit dem man eine Episode einfach als gesehen markieren kann.

Nun folgt mit v2.0 ein ebenso großer Versionssprung, der allerhand Neuerungen mit sich bringt. Zu diesen gehören unter anderem:

Liquid Glass-Design: CouchTimes übernimmt die neueste iOS 26-Designsprache von Apple mit flüssigen Übergängen, Unschärfeeffekten und einer angepassten Benutzeroberfläche.

CouchTimes übernimmt die neueste iOS 26-Designsprache von Apple mit flüssigen Übergängen, Unschärfeeffekten und einer angepassten Benutzeroberfläche. Unterstützung für Filme: Verfolge nicht nur deine Lieblingsserien, sondern auch Filme. Füge Filme zu deiner Watchlist hinzu, protokolliere, was du bereits gesehen hast, und bleibe mit einem Blick auf die Veröffentlichungstermine auf dem Laufenden.

Verfolge nicht nur deine Lieblingsserien, sondern auch Filme. Füge Filme zu deiner Watchlist hinzu, protokolliere, was du bereits gesehen hast, und bleibe mit einem Blick auf die Veröffentlichungstermine auf dem Laufenden. Einheitliche Liste der kommenden Veröffentlichungen: Sehe alle kommenden Episoden und Filmpremieren in einer einzigen Zeitleiste, so dass man immer weiß, was als Nächstes kommt, ohne zwischen den Bildschirmen hin- und her springen zu müssen.

Sehe alle kommenden Episoden und Filmpremieren in einer einzigen Zeitleiste, so dass man immer weiß, was als Nächstes kommt, ohne zwischen den Bildschirmen hin- und her springen zu müssen. Details zu Episoden und Filmen: Die neu gestaltete Detailansicht enthält jetzt Trailer, Informationen zur Besetzung, verwandte Empfehlungen und mehr, um ein vollständiges Bild jedes Titels zu vermitteln.

Die neu gestaltete Detailansicht enthält jetzt Trailer, Informationen zur Besetzung, verwandte Empfehlungen und mehr, um ein vollständiges Bild jedes Titels zu vermitteln. Details zur Besetzung: Tauche mit Schauspielerprofilen, einschließlich Biografien und vollständigen Filmografien, tiefer in die Welt der Menschen hinter den Serien und Filmen ein.

Tauche mit Schauspielerprofilen, einschließlich Biografien und vollständigen Filmografien, tiefer in die Welt der Menschen hinter den Serien und Filmen ein. Integration von „Wo ansehen“: Dank einer umfangreicheren und schnelleren Integration sieht man sofort, wo man die eigenen Lieblingsserien und -filme streamen, ausleihen oder kaufen kann.

Dank einer umfangreicheren und schnelleren Integration sieht man sofort, wo man die eigenen Lieblingsserien und -filme streamen, ausleihen oder kaufen kann. Intelligente Benachrichtigungen: Erhalte zeitnahe Erinnerungen für neue Episoden oder Premieren, damit du nie wieder einen Veröffentlichungstag verpasst.

Erhalte zeitnahe Erinnerungen für neue Episoden oder Premieren, damit du nie wieder einen Veröffentlichungstag verpasst. Persönliche Bewertungen und Rezensionen: Füge deinen Serien und Filmen eigene Notizen und private Bewertungen hinzu und erstelle so eine persönliche Aufzeichnung dessen, was du gesehen hast, und wie es dir gefallen hat.

Füge deinen Serien und Filmen eigene Notizen und private Bewertungen hinzu und erstelle so eine persönliche Aufzeichnung dessen, was du gesehen hast, und wie es dir gefallen hat. Verbesserte Suche und Entdeckung: Finde neue Serien und Filme durch kuratierte Empfehlungen und verbesserte Suchfilter, die auf deine Vorlieben zugeschnitten sind.

Finde neue Serien und Filme durch kuratierte Empfehlungen und verbesserte Suchfilter, die auf deine Vorlieben zugeschnitten sind. Neu gestaltete Widgets: Mit flexibleren und anpassungsfähigeren Widgets kannst du deine Watchlist direkt von deinem Startbildschirm aus in verschiedenen Größen und Stilen verfolgen.

Mit flexibleren und anpassungsfähigeren Widgets kannst du deine Watchlist direkt von deinem Startbildschirm aus in verschiedenen Größen und Stilen verfolgen. Letterboxd-Import: Importiere deine bestehende Filmhistorie aus Letterboxd in CouchTimes, um vom ersten Tag an mit einer vollständigen Sammlung zu beginnen.

Bis auf diese zahlreichen Neuheiten bleibt in CouchTimes alles beim Alten: Es wird keine Werbung eingeblendet, es gibt kein personalisiertes Tracking, und die App bleibt weiterhin komplett kostenlos. Weitere Informationen zu CouchTimes gibt es auch auf der offiziellen Website des Entwicklers. Nicht ohne Grund vergeben die Nutzer und Nutzerinnen im App Store im Durchschnitt sehr gute 4,8 Sterne für den Serien-Tracker.