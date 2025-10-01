Nuki-App bekommt CarPlay-Widget für die Nutzung im Auto

Habt ihr euch kurz nach der Abfahrt schon einmal gefragt, ob die Haustür wirklich abgeschlossen ist? Falls ihr ein Nuki Smart Lock benutzt, könnt ihr das jetzt ganz einfach direkt in CarPlay überprüfen. Nuki hat ein Widget für CarPlay eingeführt, das neben dem aktuellen Status des Nuki Smart Lock auch Sperraktionen erlaubt. Falls die Tür also tatsächlich noch nicht abgeschlossen ist, könnt ihr das direkt erledigen. Und das, ohne das iPhone in die Hand nehmen zu müssen.

Wurde das Nuki Smart Lock mit einem Türsensor verbunden, zeigt das Widget auch an, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Zudem erhält man Aufschluss über den Batteriestand. Bis zu zwei Sperraktionen können zum Widget hinzugefügt werden. Durch ein kurzes Tippen auf das Display des Fahrzeugs wird die Aktion sofort ausgeführt – ohne dass die App geöffnet werden muss.

Das Nuki-Widget in CarPlay unterstützt nicht nur das Nuki Smart Lock, sondern auch den Nuki Opener. Hier geht es sicherlich nicht darum, die Haustür eines Mehrfamilienhauses noch auf dem Hof zu öffnen. Der Nuki Opener kann mit relativ wenig Aufwand auch an einen Garagentormotor angeschlossen werden. Und wenn dann eine Steuerung direkt über das Auto-Display möglich ist, ist das natürlich super praktisch.

Schnelles Update für alle Nuki-Nutzer

„In unserer Rolle als Vorreiter für smarte Zutrittslösungen ist es uns nicht nur wichtig, mit unseren eigenen Innovationen stets einen Schritt voraus zu sein, sondern auch frühzeitig Chancen zur Alltagserleichterung zu erkennen, die von anderen Anbietern ausgehen“, stellt Martin Pansy, Mitgründer und CEO fest. Als Apple ankündigte, ab iOS 26 personalisierbare Widgets für CarPlay zu unterstützen, war Jürgen Pansy – Mitgründer und Chief Innovation Officer – sofort klar: „Wir wollen die neuen Möglichkeiten, die sich durch dieses Apple-Update auftun, so schnell wie möglich für unsere User in die Tat umsetzen. Umso mehr freut es mich, dass dank unseres neuen CarPlay-Widgets Nuki bereits weniger als einen Monat nach Erscheinen der finalen iOS-26-Version direkt im Auto eingesetzt werden kann.“

Unsere Empfehlung aus der Nuki-Welt ist das Nuki Smart Lock Pro. Mit 265 Euro kostet es zwar deutlich mehr als günstigere Türschlösser mit App, dafür ist das Design aber auch auf einem anderen Niveau.