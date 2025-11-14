QuadLock: Black Friday-Sale mit 30 Prozent Rabatt auf alles

Auch wenn es bis zum offiziellen Black Friday-Shopping-Event noch mehr als eine Woche hin ist, haben schon zahlreiche Unternehmen ihre Angebote scharf gestellt und bieten jede Menge Zubehör zum günstigen Preis an. Wenn ihr euch für die Produkte von QuadLock interessiert, wartet jetzt ein toller Deal auf euch: Seit dem gestrigen 13. November gewährt QuadLock ganze 30 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Wer QuadLock noch nicht kennt, dem sei gesagt: Der australische Hersteller – inklusive EU-Webshop – stellt ein großes Portfolio an Zubehör bereit, um das Apple-Gerät und Smartphones anderer Hersteller auch im Outdoor-Bereich zuverlässig nutzen zu können. Neben Cases, Halterungen und Adapter für Fahrräder, Autos und Motorräder gibt es Accessoires mit MagSafe, beispielsweise eine Schreibtisch-Halterung, ebenso wie Zubehör für Action Cams, Selfie Sticks, für das Erstellen von Videoinhalten und zur Personalisierung.

Ich habe in der Vergangenheit bereits einige Produkte von QuadLock genauer unter die Lupe genommen und kann daher vorbehaltlos die Fahrrad-Halterungen, das iPhone-Case mit MagSafe-Funktion sowie den sogenannten Poncho, eine regenabweisende transparente Hülle für das iPhone-Case des Herstellers, empfehlen. Bei mir kommen iPhone-Case, Fahrradhalterung und Poncho bei fast jeder Fahrt mit dem Rad zum Einsatz – und das seit Jahren ohne irgendwelche Probleme.

Auch Zubehör-Kits reduziert erhältlich

Passend zum Black Friday hat QuadLock außerdem einige Bundles mit thematischen Schwerpunkten bereitgestellt, darunter ein iPhone-Auto-Kit, in dem auch ein MagSafe-Case für die neue iPhone 17 (Pro)-Generation sowie eine Auswahl von verschiedene Halterungen zum Anbringen im Auto bereitstehen. Bei der Auswahl einer Mag-Hülle für das iPhone 17 Pro inklusive einer Saugnapfhalterung für die Windschutzscheibe oder das Armaturenbrett zahlt man statt sonst üblicher 94,98 Euro nun 66,50 Euro. Weitere iPhone-Kits finden sich auf dieser Seite bei QuadLock.

Das von mir heißgeliebtes Fahrrad-Set mit einem iPhone-Case samt MagSafe-Feature sowie einer passenden Vorbau-Halterung fürs Zweirad sowie der Poncho-Hülle ist bei QuadLock im Rahmen des Black Fridays zum Preis von 66,99 Euro statt sonst üblicher 94,97 Euro zu haben. Die Preise variieren entsprechend, je nachdem, für welche Halterung man sich entschieden hat. Grundsätzlich gilt aber, dass auf jedes erworbene Produkt derzeit 30 Prozent gegeben wird. QuadLock versendet innerhalb der EU kostenlos ab einem Bestellwert von 50 Euro. Auf der EU-Website von QuadLock findet ihr alle Angebote und Produkte.