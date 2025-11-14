Satechi 7-in-1 Multiport Adapter: Neues Zubehör aus der OntheGo-Produktreihe

Erst vor ein paar Tagen haben wir euch zwei neue Produkte aus der Reise-Reihe „OntheGo“ von Satechi vorgestellt, eine Bluetooth-Maus und eine MagSafe-Powerbank. Nun meldet sich der Hersteller mit einem weiteren Produkt aus der OntheGo-Serie zurück, nämlich dem neuen Satechi 7-in-1 Multiport Adapter in einem kompakten kreisrunden Format.

Der Satechi-Hub erinnert mit Maßen von 6,48 x 6,48 x 2,67 cm und einem Gewicht von rund 68 Gramm an einen Eishockey-Puck und hält auf der Rückseite auch einen MagSafe-Magneten zum Anbringen an einem MagSafe-unterstützten iPhone oder der Rückseite eines magnetischen iPad-Cases bereit.

Ein USB-C-Anschluss bietet bis zu 100 Watt Ladeleistung mit Passthrough-Funktion. Kreisförmig angeordnet sind dann die folgenden Anschlüsse: HDMI mit 4K/60Hz, zweimal USB-A 3.1 Gen 1 (5 Gb/s), SD-Kartenleser (bis zu 104 MB/s und für Kapazitäten bis zu 2 TB), microSD-Kartenleser (bis zu 104 MB/s und für Kapazitäten bis zu 2 TB) sowie ein Gigabit Ethernet-Port mit Unterstützung von 10/100/1000 Mbps.

Klebering für Geräte ohne MagSafe-Funktion im Lieferumfang

Die integrierte MagSafe-Magnethalterung ist insbesondere praktisch, wenn man den 7-in-1 Adapter an ein kompatibles iPhone anbringt und damit auf Speicherkarten oder -sticks zugreifen will, beispielsweise bei Fotografie-Sessions. Der Adapter ist grundsätzlich mit iPhones, iPads, Macs, PCs und Android-Geräten kompatibel und wird inklusive eines Kleberings für Geräte ohne MagSafe-Funktion ausgeliefert. Praktischerweise gibt es auch ein direkt am Adapter angebrachtes, textilummanteltes USB-C-Kabel, das sich bei Nichtgebrauch in einer Vertiefung des Adapters unterbringen lässt.

Der neue Satechi 7-in-1 Multiport Adapter ist bereits auf der offiziellen US-Website von Satechi zum Preis von 59,99 USD gelistet. Es ist davon auszugehen, dass das neue Zubehör auch bald schon hierzulande im Handel aufschlägt, und das wahrscheinlich zu einem ähnlichen Preis.