Wer viel unterwegs und auf Reisen ist, bevorzugt nützliches und kompaktes Zubehör für iPhones, iPads und den Mac. Der bekannte US-amerikanische Hersteller Satechi hat nun gleich zwei solcher Accessoires vorgestellt, die entsprechend auch als „OntheGo“-Serie bezeichnet werden: Die Satechi OntheGo Bluetooth Wireless Mouse und die Satechi Magnetic Qi2 Powerbank Stand mit 5.000 oder 10.000 mAh Kapazität.

„Mit der neuen OntheGo Bluetooth Mouse und der OntheGo Magnetic Qi2 Powerbank bietet Satechi zwei kompakte und funktionale Lösungen für den mobilen Alltag und das Arbeiten am Schreibtisch. Die Maus überzeugt durch ihr schlankes Design, Soft-Touch-Oberfläche und präzise Sensorik mit variabler DPI-Einstellung, während die Powerbank kabelloses Qi2-Laden, einen integrierten Standfuß und einen zusätzlichen USB-C-Port bietet. Beide Produkte sind eigenständig nutzbar und passen dank hochwertiger Materialien und minimalistischer Designs nahtlos in moderne Arbeitsumgebungen.“

OntheGo Magnetic Qi2 Powerbank

So berichtet das Unternehmen über die beiden Neuerscheinungen aus eigenem Hause. Die OntheGo Magnetic Qi2 Powerbank richtet das Smartphone automatisch aus und ermöglicht dank integriertem Standfuß eine stabile Nutzung im Hoch- oder Querformat. So lassen sich Videos streamen, Videotelefonate führen oder Geräte im Standby-Modus kabellos laden. Über den USB-C-Port kann parallel ein zweites Gerät mit 20 Watt Eingangs- und Ausgangsleistung versorgt werden.

Das Aluminiumgehäuse mit rutschfester Silikonbeschichtung und Akzenten aus veganem Leder verleiht der Powerbank einen modernen, hochwertigen Look. Die Powerbank ist in den Kapazitäten mit 5.000 und 10.000 mAh erhältlich und unterstützt Qi-, Qi2- und MagSafe Wireless Charging. Mit Maßen von 102 × 70 × 11,05 Millimeter (5.000 mAh) bzw. 102 x 70 x 16,5 Millimeter (10.000 mAh) sowie einem Gewicht von rund 155 bzw. 227 Gramm ist die Powerbank ein praktischer Begleiter für Reisen und unterwegs. Im Lieferumfang enthalten ist neben der Powerbank selbst auch noch ein 30 cm langes USB-C-auf-USB-C-Kabel sowie ein kleines Benutzerhandbuch.

OntheGo Bluetooth Wireless Mouse

Die Satechi OntheGo Bluetooth Mouse ist ideal für alle, die flexibel arbeiten und dabei Wert auf ein edles Design legen. Ihre präzise Sensorik mit variabler DPI-Einstellung (800 bis 2.400 DPI) ermöglicht ein reibungsloses Arbeiten – egal ob beim Designen, Präsentieren oder Surfen. Für höchste Flexibilität lässt sich die Maus gleichzeitig mit bis zu drei Geräten verbinden und ermöglicht per Knopfdruck ein schnelles Wechseln zwischen Laptop, Tablet und Smartphone per Bluetooth 5.1.

Der integrierte USB-C-Anschluss sorgt dafür, dass die Bluetooth-Maus jederzeit bequem aufgeladen werden kann. Abgerundet wird das Nutzererlebnis durch die Soft-Touch-Oberfläche aus hochwertigen Materialien, die angenehm in der Hand liegt. Unterstützt werden Betriebssystem ab macOS X 10.6, iOS/iPadOS 10.2, Windows 11/10/8, Linux 2.6.14 und Chrome OS. Die Maus wiegt rund 82 Gramm, ist 10,9 x 6,1 x 3,1 cm groß und wird inklusive eines USB-C-Kabels zum Aufladen geliefert.

Verfügbarkeit und Preis

Die Satechi OntheGo Magnetic Qi2 Powerbank ist ab sofort in den Varianten 5.000 mAh zu einem Preis von 79,99 Euro und 10.000 mAh für 99,99 Euro erhältlich, jeweils in den Farben Black und Sand. Die OntheGo Bluetooth Mouse von Satechi ist ab 34,99 Euro ebenfalls in den Farben Black und Sand erhältlich. Die Produkte der OntheGo-Reihe sind beispielsweise bei Galaxus verfügbar.