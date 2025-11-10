Prime Timer: Kostenlose Timer-App mit AlarmKit-Support

Die Timer-App von Apple hat ja mit iOS 26 ein Update bekommen, dass zumindest mit Blick auf die Steuerung über den Sperrbildschirm nicht nur Begeisterung ausgelöst hat. Auch sonst ist die Timer-App nicht die App mit der größten Fangemeinde. Wer einen anderen Timer ausprobieren möchte, kann sich die kostenlose Alternative „Prime Timer“ (App-Store-Link) des Entwicklers Mischa Hildebrand ansehen.

Das Praktische an Prime Timer zuerst: Die App benutzt das „AlarmKit“-Framework, das Apple mit iOS 18 eingeführt hat und das es auch Nicht-Apple-Apps möglich macht, einen Timer auszulösen, wenn die App geschlossen oder das iPhone oder iPad gesperrt ist. Außerdem möchte Prime Timer mit einer selbsterklärenden, minimalistischen Benutzeroberfläche überzeugen.

Auch Widgets sind bei Prime Timer an Bord, die ihr bequem auf dem Home-Bildschirm ablegen und einen Timer auch von hier aus starten könnt. Live-Aktivitäten werden ebenfalls unterstützt, sodass ihr auch einen Fortschrittbalken auf dem Sperrbildschirm sehen könnt, wenn ihr einen Timer gestellt habt. Der macht es euch leicht, die verbleibende Zeit auch visuell schnell zu erfassen.

Die App kann außerdem dem Kontrollzentrum hinzugefügt und als Kurzbefehl für den Action Button des iPhones hinterlegt werden, sodass ihr den Timer auch über diese beiden Steuerungsoptionen starten könnt. Einsetzen könnt ihr Prime Timer immer dann, wenn ihr einen Timer braucht, ob nun zum Eier kochen, Meditieren, bei Workshops oder auch beim Arbeiten nach Pomodoro-Methode.

Jetzt kostenlos aus dem App Store laden

Prime Timer könnt ihr ab sofort kostenlos im App Store herunterladen. Ein Abo-Modell gibt es derzeit nicht. Die Anwendung funktioniert auf iPhone und iPad ab iOS 26.0 und ist auch in deutscher Sprachversion verfügbar. Wenn euch der hauseigene Apple-Timer nicht genug ist, probiert diese Alternative doch gerne mal aus.