Apple stellt bereits mit der eigenen Podcast-App eine gute und kostenlose Möglichkeit bereit, Podcasts zu abonnieren, herunterzuladen und neue Folgen abzuspielen. Nichtsdestotrotz gibt es im App Store zahlreiche Drittanbieter-Anwendungen dieses Genres, viele davon mittlerweile mit In-App-Käufen und Abonnements.

Eine Ausnahme ist die vergleichsweise neue Indie-App Poddy (App Store-Link), die seit wenigen Wochen im deutschen App Store zum Download bereitsteht und ab iOS 18.0 oder neuer auf iPhones, iPads und die Apple Watch heruntergeladen werden kann. Poddy ist rund 62 MB groß und lässt sich bislang ohne weitere Zukäufe in englischer Sprache verwenden.

Bei Reddit stellte der Entwickler „PontusM“ von Codemancer kürzlich das neueste Update für seine Podcast-App Poddy vor, das unter anderem eine CarPlay-Funktion integrierte. Wer möchte, kann auch die jeweils aktuellen TestFlight-Versionen von Poddy laden und dem Entwickler wertvolles Feedback für seine weitere Entwicklungsarbeit geben.

Wie der Entwickler bei Reddit berichtet, war er trotz des großen Angebots an Podcast-Apps im App Store unzufrieden: „Keine der Apps funktionierte so, wie ich es gerne hätte. Im Grunde genommen habe ich diese App für mich selbst entwickelt. Ich habe über mehrere Jahre hinweg viel meiner Freizeit damit verbracht, daran zu arbeiten, und dachte mir, dass sie auch anderen gefallen würde.“

Poddy bietet eigentlich alles, was das Podcast-Herz begehrt und legt besonderen Wert auf eine schnelle Wiedergabe, einen problemlosen Geräte-Sync, intelligente Warteschlangen und eine zuverlässige Apple Watch-Integration. Um Podcast-Folgen abspielen zu können, muss man kein Konto erstellen, die Folge nicht vorher herunterladen, keine Playlist erstellen und den Podcast auch nicht zuvor abonniert haben: Einfach auf eine Folge tippen, und die Wiedergabe beginnt.

Volume Boost, Sleep Timer, Dunkelmodus und mehr

In einem „Discover“-Bereich kann man nach Podcasts suchen oder sich von den Vorschlägen in verschiedenen Genres inspirieren lassen. Laut Angabe des Entwicklers gibt es hier intelligente Empfehlungen basierend auf den Hörgewohnheiten, der Tageszeit und sogar des Standorts. In den Einstellungen kann festgelegt werden, in welchem Land man sich befindet und bekommt so entsprechende Vorschläge geliefert.

Zu den praktischen Featuren von Poddy gehören auch ein sogenannter Volume Boost, ein integrierter Audio-Kompressionsfilter, der die Lautstärke von Podcasts mit schlechter Lautstärke steigert, ein Sleep Timer für Podcasts zum Einschlafen, die Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit und eine Funktion zum Schneiden von stillen Momenten. Dabei werden Teile des Podcasts übersprungen, in denen die Hosts nicht sprechen oder zu lange pausieren, um Zeit zu sparen. Ebenfalls individuell festlegen lässt sich der Zeitfaktor zum Vor- und Zurückspulen eines Podcasts: Hier sind Intervalle zwischen 5 und 60 Sekunden möglich.

Darüber hinaus ist auch ein optionaler Dunkelmodus in Poddy vorhanden, falls man sich mit der hellen Umgebung nicht anfreunden kann. Und natürlich gibt es die üblichen Podcast-App-Features wie das Abonnieren von Podcasts, eine integrierte Player-Ansicht, der Download einzelner Podcast-Folgen, das Teilen von Podcasts und deren einzelnen Folgen, Detailinfos zu Podcast-Episoden, ein OPML-Podcast-Import und das Hinzufügen von Podcasts über RSS.

Der Entwickler erklärt abschließend bei Reddit, dass er zumindest aktuell nicht plant, kostenpflichtige Funktionen, In-App-Käufe oder Abos in Poddy zu integrieren: „Im Moment ist die App komplett kostenlos. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich dafür etwas berechnen werde oder nicht. Ich habe einen festen Job, mit dem ich zufrieden bin, daher ist das hier vorerst nur ein Hobby.“ Allein schon aufgrund dieser lobenswerten Einstellung hat Poddy auf jeden Fall einen Download oder Feedback zur TestFlight-Version verdient.