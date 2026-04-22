Nachrichten ohne Paywall: Auf welche App setzt ihr?

Ohne Nachrichten geht bei mir nichts. Aber auf welche App sollte man setzen? Bis vor ein paar Wochen habe ich die WAZ genutzt. Mittlerweile soll ich dort aber 9,99 Euro pro Monat bezahlen, um alle der zu rund drei Vierteln hinter einer Paywall versteckten News lesen zu können. Auf Werbung wird natürlich trotzdem nicht verzichtet.

Anscheinend sind die Paywalls ein Thema, über das mittlerweile auch die Medienkonzerne diskutieren. Immerhin scheint T-Online aktuell in ganz Deutschland entsprechende Anzeigen zu schalten, etwa an Bahnhöfen, in denen auf einen Verzicht einer Paywall in der hauseigenen News-App aufmerksam gemacht wird. Im Gegenzug muss man bei T-Online Nachrichten mit wirklich großflächiger Werbung leben, die sich zum Teil über den kompletten iPhone-Bildschirm erstreckt.

Da ich nun selbst Medienschaffender bin, ist mir durchaus bewusst, dass die Erstellung von Inhalten und die Recherche von Neuigkeiten nicht kostenlos möglich sind. Immerhin: Bei T-Online kann die Werbung für 2,99 Euro im Monat nahezu komplett deaktiviert werden. Allerdings ist eine Buchung nicht direkt über die App, sondern nur über die Webseite des Anbieters möglich. Aus meiner Sicht ist das am Ende ein fairer Preis – und ich denke tatsächlich über ein Abo nach.

WDR-App will nach großem Update durchstarten

Aktuell probiere ich aber noch eine andere App aus, für die ich ja tatsächlich schon durch den Rundfunkbeitrag zahle: WDR (App Store-Link). Die App wurde in dieser Woche umfassend aktualisiert und bietet neben einem neuen Design auch neue Möglichkeiten zur Personalisierung.

Im Bereich „Mein NRW“ kann man gezielt Regionen und Themen auswählen, für die man sich interessiert. So kann ich Nachrichten aus dem Ruhrgebiet verfolgen, muss mich aber nicht mit lokalen Meldungen aus der Eifel herumschlagen. Und da ja schon mit dem Rundfunkbeitrag gezahlt wird, gibt es in der App auch keine Werbung und keine Paywalls.

Entsprechend aufgeräumt präsentiert sich die WDR-App, auch wenn die Top-Themen auf der Startseite vielleicht etwas zu voluminös ausfallen. Nur eine Sache sollte das Entwicklerteam hinter der App unbedingt noch implementieren: Eine Zurück-Geste, um einfach per Fingerwisch aus der News zurück in die Übersicht zu gelangen. Das kleine X in der oberen rechten Ecke ist mit dem Daumen recht schlecht erreichbar.

Vielleicht habt ihr ja noch eine andere Empfehlung, was Nachrichten aus der Welt, Deutschland oder eurer Region betrifft? Schreibt gerne in die Kommentare, welche News-App ihr auf eurem iPhone oder iPad nutzt. Ich bin gespannt auf weitere Tipps!