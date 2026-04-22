Icon für das Tado Heizkörper-Thermostat X

Tado: Steuerung mehrerer Haushalte mit einem Konto wird möglich

Ab Sommer 2026 verfügbar

FabianKommentar schreiben zu Tado: Steuerung mehrerer Haushalte mit einem Konto wird möglich
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Auch wenn ihr in den kommenden Wochen und Monaten nicht mehr so häufig auf die Tado-App zugreifen dürftet, um eure Heizung zu steuern, gibt es jetzt zum Start in den Frühling eine interessante Ankündigung. Ab Sommer will Tado die Steuerung mehrerer Haushalte oder Büros mit nur einem Konto ermöglichen.

Das ist tatsächlich etwas, das ich mir schon sehr lange wünsche. Bei mir zuhause habe ich Wandthermostate von Tado im Einsatz, im Büro ein Heizkörperthermostat. Beide musste ich aber auf verschiedene Accounts verteilen und ein Wechsel in der App ist bisher mehr als umständlich gewesen.


Aber auch die Nutzung von älteren V3+ Geräten und der aktuellen Tado X Generation wurde erschwert, denn sie konnten bisher nicht gleichzeitig zu einem einzelnen Account hinzugefügt werden. Das ist jetzt mit der kommenden Funktion kein Problem mehr – auch wenn die verschiedenen Generationen in unterschiedliche Wohnbereiche aufgeteilt werden. Hier könnte ich mir in der Praxis eine Aufteilung nach Stockwerken vorstellen.

Und auch die Steuerung einer Klimaanlage, die bei Tado noch über die alte Technik läuft, ist endlich mit dem gleichen Account möglich, mit dem im Winter die Tado X Heizung genutzt wird.

Kleines Hindernis bei Nutzung ohne Tado-Abonnement

Und immerhin: Solltet ihr für die Premium-Funktionen von Tado bezahlen, werdet ihr für mehrere Wohneinheiten nicht erneut zur Kasse gebeten. Das ist ja immerhin schon mal etwas, auch wenn 3,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr immer noch eine Hausnummer sind.

Einen Haken hat Tado dann aber doch noch eingebaut, solltet ihr nicht die zusätzliche Gebühr zahlen wollen: AI Assist und Auto Assist-Abonnenten können gleichzeitig in all ihren Haushalten angemeldet sein und den „Ein-Klick“-Wechsel in der Tado-App nutzen, während Nicht-Abonnenten sich ab- und wieder anmelden, um zwischen den Wohneinheiten zu wechseln.

„Diese Funktion stand schon lange ganz oben auf der Wunschliste unserer Community“, sagt Christian Deilmann, Mitgründer und Geschäftsführer bei Tado. „Indem wir unseren Kunden ermöglichen, alles, vom Büro bis zum Wohnsitz der Eltern oder der Ferienwohnung, an einem Ort zu verwalten, machen wir die intelligente Klimasteuerung zugänglicher und einfacher als je zuvor.“

AngebotBestseller Nr. 1
tado Smartes Heizkörperthermostat X – Trio Pack, Heizungssteuerung per App und...
tado Smartes Heizkörperthermostat X – Trio Pack, Heizungssteuerung per App und...
Wichtig zu wissen: tado X Produkte sind nicht mit tado V3+ oder älter kompatibel
179,99 EUR 166,95 EUR
AngebotBestseller Nr. 2
tado Smartes Heizkörperthermostat X – Starter Kit mit Bridge X, Heizungssteuerung...
tado Smartes Heizkörperthermostat X – Starter Kit mit Bridge X, Heizungssteuerung...
Wichtig zu wissen: tado X Produkte sind nicht mit tado V3+ oder älter kompatibel
149,99 EUR 140,68 EUR
AngebotBestseller Nr. 3
tado Smartes Heizkörperthermostat X, Heizungssteuerung per App und Smart Speaker...
tado Smartes Heizkörperthermostat X, Heizungssteuerung per App und Smart Speaker...
Wichtig zu wissen: tado X Produkte sind nicht mit tado V3+ oder älter kompatibel
64,99 EUR 60,22 EUR Amazon Prime

Anzeige

Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr rund um das Smart Home

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de