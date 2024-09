Tado X: Heizkörper-Thermostat mit schickem Display im Test

Der Münchner Hersteller Tado hat seine neue Produktgeneration zu einem ziemlich seltsamen Zeitpunkt vorgestellt: Die neuen Heizkörper-Thermostate wurden quasi nach dem Ende der Heizperiode im Mai vorgestellt. Entsprechend wenig Motivation gab es für uns, die Testgeräte auszupacken und zu installieren. Nun haben wir unser Büro aber fit für den Herbst gemacht und wollen euch mit den ersten eigenen Eindrücken zum Tado Heizkörper-Thermostat X versorgen.

Das Tado Heizkörper-Thermostat X könnt ihr für 99,99 Euro kaufen, das ist ein mehr als stolzer Preis. Günstiger wird es mit einem Starter-Set, das bekommt ihr beispielsweise bei tink.de im Angebot. Drei Heizkörper-Thermostate der neuen Generation kosten zusammen mit der Thread-Bridge von Tado nur 229,95 Euro, wenn ihr den Gutscheincode TADO20 an der Kasse eingebt. Auf tink.de sind auch noch einige andere Bundles reduziert.

Die Bridge ist dabei übrigens gar nicht unbedingt notwendig, denn dank Matter over Thread können sich die neuen Thermostate direkt nach dem Auspacken mit einem Thread Border Router eines anderen Herstellers verbinden. Wir haben dafür unseren HomePod mini verwendet. Die Tado Heizkörper-Thermostat X tauchen nach der Kopplung nicht nur in der Apple Home App auf, sondern auch in der Tado-App.

Nicht mit den alten Thermostaten kompatibel

Schlechte Nachrichten gibt es für alle Smart Home User, die ihr Zuhause schon mit dem einen oder anderen Thermostat von Tado bestückt haben. Die alten, komplett weißen Thermostate der V3-Generation sind nicht mit Tado X kompatibel. Oder anders gesagt: Ihr könnt das neue Thermostat nicht zu eurem bestehenden Zuhause hinzufügen.

Entweder müsst ihr das alte Zuhause mitsamt sämtlichen Geräten löschen oder einen zweiten Account anlegen. Allerdings kann man sich in der Tado-App immer nur mit einem Account anmelden. In der Praxis ist das absoluter Murks und von Tado gibt es auch vier Monate nach dem Start keine sinnvolle Lösung.

Es wird aber noch besser: Falls ihr euch die Mühe macht und einen zweiten Account anlegt, etwa mit den neuen Thermostaten im Erdgeschoss und den alten Thermostaten in der oberen Etage, dann müsst ihr für die Zusatz-Funktionen aus dem Auto Assist Paket doppelt bezahlen. Noch dazu funktionieren bezahlte Extras wie etwa Geofencing nicht richtig, da ihr auf eurem Gerät ja immer nur mit einem Tado-Account angemeldet sein könnt.

Dann doch lieber eine direkte Matter-Verbindung zu Apple Home

Als dann auch die Verbindung mit unserem HomePod mini nicht auf Anhieb funktionieren wollte, haben wir das Tado Heizkörper-Thermostat X direkt (und ohne Probleme) in die Apple Home App hinzugefügt. Darüber lässt es sich wunderbar steuern, sogar per Siri. Und natürlich auch in Automationen einbinden, um weitere Energie zu sparen. Die Heizung kann automatisch ausgeschaltet werden, sobald die letzte Person das Haus verlässt. Und Apple Home kann hier sogar auf Personen Bezug nehmen und beispielsweise die Heizung in Freddys Raum ausschalten, wenn Freddy das Zuhause verlässt.

Nur zwei Details lassen sich nicht direkt in Apple Home regeln: Die Kindersicherung kann nur in der Tado-App aktiviert werden. Das ist praktisch, denn so wird die Dreh-Funktion am Thermostat selbst komplett deaktiviert. Und auch mögliche Temperatur-Abweichungen lassen sich nur in der Tado-App hinterlegen. Am Ende ist es aber auch kein Beinbruch, wenn man für diese beiden Funktionen mal kurz in die App des Herstellers schaut, das macht man ja nun auch nicht fünf Mal am Tag.

Die Hardware von Tado X ist exzellent

Das alles würde mich gar nicht groß aufregen, wenn denn die Hardware nicht so klasse wäre. Die Tado Heizkörper-Thermostat X sind die modernen Heizungsregler, die ich bisher in der Hand hatte. Sie sind ungemein kompakt gestaltet und lassen sich in unterschiedlichen Richtungen installieren. Es spielt keine Rolle, in welche Richtung das Ventil eurer Heizung zeigt. Selbst die Informationen auf dem Display können in vier verschiedene Richtungen ausgerichtet werden. Einfach nur klasse.

Das Display selbst ist in einem matten Schwarz gehalten und kann wunderbar abgelesen werden. Sobald man leicht am Rad dreht, werden die Zieltemperatur und die aktuelle Temperatur angezeigt. Das Thermostat lässt sich komplett ausschalten und in 0,5er-Schritte von 5 bis 30 Grad regeln. Pluspunkte verdient das Tado Heizkörper-Thermostat X für die Lautstärke. Der Motor soll nur 35 Dezibel laut sein. Hörbar ist er nur, wenn man das Ohr direkt neben das Thermostat hält.

Ein weiteres Highlight: Im Gegensatz zur Konkurrenz kommen beim Tado Heizkörper-Thermostat X keine AA-Batterien zum Einsatz, stattdessen ein Akku. Dieser lässt sich einfach vom Thermostat abnehmen und per USB-C aufladen. Die Akkulaufzeit soll ausreichend für eine ganze Heizsaison sein.

Ich finde die Hardware sensationell gut. Mir gefällt die Optik richtig prima und ich freue mich, dass endlich jemand einen Akku integriert, der sich zudem auch noch einfach austauschen lässt.

Fast alles richtig gemacht

Zumindest das Hardware-Team hat bei den neuen Tado Heizkörper-Thermostat X alles richtig gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass das Software-Team von Tado nicht dazu in der Lage gewesen wäre, die neuen Thermostate mit den alten kompatibel zu machen. Aber dann hatte wohl irgendjemand im Management eine glorreiche Idee.

Empfehlen können wir die neuen Tado-Thermostate an alle Neueinsteiger, die bisher noch keine smarte Heizung haben. Bestandskunden von Tado sollten die X-Generation nur kaufen, wenn sie komplett auf eine Steuerung über Apple Home setzen.

Hin und hergerissen: Das Tado X Thermostat Mein Fazit In Sachen Hardware überzeugt das neue Tado X Heizkörper-Thermostat auf ganzer Linie. Rund um die Tado-App gibt es aber einige klare Kritikpunkte. Funktioniert prima mit Matter und Apple Home.