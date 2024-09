Die aktuelle iPhone-Lieferzeiten im Überblick: Bis zu 1 Monat Wartezeit

Seit heute um 14 Uhr kann man im Apple Online Store die neue iPhone-Generation vorbestellen. Wer sich bereits sicher war, welches Modell es sein sollte, konnte bis Donnerstagabend seinen Warenkorb vorbereiten und dann über die Apple Store App rasant schnell bestellen. Das war eine richtig entspannte Angelegenheit.

Solltet ihr heute Mittag keine Zeit gehabt haben, dann wird es im Apple Online Store mittlerweile kritisch. Während iPhone 16 und iPhone 16 Plus bis auf wenige Ausnahmen noch pünktlich am 20. September geliefert werden, sieht es bei den Pro-Modellen anders aus. Insbesondere beim iPhone 16 Pro Max wird man sich bis in die zweite Oktober-Woche gedulden müssen.

So lange müsst bei Apple auf das neue iPhone warten

iPhone 16: 20. September (vereinzelt ab 25.9.)

iPhone 16 Plus: 20. September(vereinzelt ab 25.9.)

iPhone 16 Pro: 30. September bis 8. Oktober

iPhone 16 Pro Max: 8. Oktober bis 15. Oktober

direkt zum Apple Online Store

Eine gute Anlaufstelle für „späte“ Bestellungen war in den vergangenen Jahren Amazon, das anscheinend ein eigenes Kontingent von Apple gestellt bekommt. Dort könnt ihr auch jetzt iPhone 16 (Plus) und iPhone 16 Pro mit einer pünktlichen Lieferung bestellen.

Beim iPhone 16 Pro Max habt ihr allerdings auch bei Amazon schlechte Karten. Derzeit ist es komplett vergriffen und kann noch nicht einmal bestellt werden.