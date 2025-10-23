Das Geschäft von Amazon boomt weiter, und damit auch die Anzahl der täglichen Paket-Auslieferungen. Damit es den Zustellern und Zustellerinnen vereinfacht wird, die Empfängeradresse zu finden, hat das Unternehmen nun die sogenannten Amazon Delivery Glasses vorstellt: Eine smarte Brille, die in Echtzeit Navigations- und Lieferhinweise liefert, um so den Zustellvorgang zu vereinfachen.

„Die Lieferbrille von Amazon: Die neueste Innovation zur Verbesserung des Liefererlebnisses. KI-gestützte Sensorfunktionen und Computer-Vision-Technologie zeigen Echtzeit-Navigations- und Lieferanweisungen an, so dass sich die Fahrer weniger auf ihre Telefone und mehr auf ihre Umgebung verlassen können.“

So heißt es von Amazon in einem Bericht im eigenen Newsroom. Man wolle „kontinuierlich neue und innovative Wege zu erkunden, um ihre [die Zusteller und Zustellerinnen, Anm.d.Red.] Erfahrung so sicher und reibungslos wie möglich zu gestalten.“ Man habe im Verlauf der Jahre ein komplettes Technologiesystem aufgebaut, um die Fahrer und Fahrerinnen während des gesamten Lieferprozesses zu unterstützen.

Die Amazon Delivery Glasses ist die neueste Entwicklung in diesem Bereich. Die speziell für die Zustellung kreierte intelligente Brille soll dabei helfen, Pakete zu scannen, Schritt-für-Schritt-Wegbeschreibungen zu befolgen und Liefernachweise zu erfassen – ganz ohne Smartphone. Die Brille ermögliche eine freihändige Nutzung und reduziere die Notwendigkeit, zwischen Smartphone, Paket und Umgebung hin und her zu schauen.

Turn-by-Turn-Navigation zur Hausadresse

Dabei kommen auch KI-gestützte Technologien, Kameras und ein Heads-Up-Display zum Einsatz, um mit Navigationsdetails zu helfen, Gefahren zu erkennen und Lieferaufgaben einzusehen. Wenn die Boten sicher an einem Lieferort parken, wird die Brille automatisch aktiviert und zeigt Lieferinformationen an – direkt im Sichtfeld –, angefangen bei der Lokalisierung der richtigen Pakete im Fahrzeug bis hin zu den entsprechenden Hausadressen. Für letztere wird eine Turn-by-Turn-Navigation angezeigt, die ein Smartphone überflüssig macht.

Um die Delivery Glasses auch tauglich für den täglichen Liefereinsatz zu machen, wurde das Modell bereits von hunderten Zustellern und Zustellerinnen ausprobiert. Die Brille verfügt über einen kleinen Controller, der in der Lieferweste getragen wird und Bedienelemente, einen austauschbaren Akku für den ganztägigen Einsatz sowie einen speziellen Notfallknopf enthält, mit dem die Boten und Botinnen bei Bedarf unterwegs den Rettungsdienst alarmieren können. Die Brille ist auch für Korrektionsgläser geeignet und verfügt über selbsttönende Gläser, die sich automatisch an die Lichtverhältnisse anpassen.

In zukünftigen Versionen der Amazon Delivery Glasses will das Unternehmen auch noch weitere Funktionen, beispielsweise eine Echtzeit-Erkennung und -Benachrichtigung bei der Ablage eines falschen Pakets am falschen Ort, oder auch Hinweise auf Tiere im Garten einer Lieferadresse. Wann die Amazon Delivery Glasses offiziell und überall zum Einsatz kommen werden, hat das Unternehmen noch nicht kommuniziert.