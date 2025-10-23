Das Roborock-Portfolio wächst, denn ab sofort ist der neue Roborock F25 Ultra (Amazon-Link) erhältlich – ein Wischsauger mit Dampfmopp. Zum Marktstart bietet Roborock den F25 Ultra günstiger an, da der Einführungspreis bei 679 Euro statt 799 Euro liegt. Was du für das Geld bekommst, kannst du nachfolgend lesen.

Erstmals auf der IFA in Berlin gezeigt, bietet der Roborock F25 Ultra sowohl eine Dampf- als auch eine Heißwasserreinigung, um besonders hartnäckigem Schmutz den Kampf anzusagen. Im VaporFlow-Modus stößt der Wischsauger 180 Grad heißen Dampf aus, der über 99,99 Prozent der Bakterien entfernt. Gleichzeitig erfolgt im WaveFlow-Modus die Reinigung mit 90 Grad heißem Wasser, um selbst hartnäckige Fettflecken zu beseitigen.

Darüber hinaus ist der F25 Ultra mit dem FlatReach 2.0-Design ausgestattet, um auch flach unter Möbeln zu reinigen. Verwickelte Haare gibt es nicht, da Roborock abermals das JawScrapers-System nutzt, um Haare direkt abzuschneiden. Die Saugkraft von 22.000 Pascal trägt dazu bei, dass sowohl das ausgegebene Wasser als auch die Schmutzpartikel in den Abwassertank gesaugt werden. Da an der Front ein blaues Licht zum Einsatz kommt, kann man nicht nur dunkle Ecken beleuchten, sondern auch Schmutz besser sichtbar machen.

Etwas kurios, aber durchaus praktisch: Der Wischsauger lässt sich per App fernsteuern, um so auch in Engstellen zu reinigen. Durch einen Gleitrand am Handstück fährt der F25 Ultra mühelos über den Boden – nur per App und Joystick. Darüber hinaus bietet die App diverse Einstellmöglichkeiten, allerdings kannst du den Wischsauger auch komplett ohne App nutzen.

Roborock F25 Ultra bietet viele Extras

Außerdem gibt es motorisierte Räder, vier Reinigungsmodi, eine gründliche Kantenreinigung mit weniger als einem Millimeter Abstand, eine besonders schnelle Trocknung in der Station sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten.

Wenn es bei dir zu Hause besonders dreckig ist oder immer wieder zu viel Schmutz anfällt, kann der neue Roborock F25 Ultra sicherlich seine Stärken ausspielen.