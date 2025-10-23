NFC: Neue iPhones könnten größere Reichweite bekommen

Das NFC-Forum hat eine neue NFC-Zertifizierung für das nächste Release 15 (CR15) angekündigt. In dem neuen Release wird eine Änderung eingeführt, die die Lesereichweite von NFC-Geräten erhöht. Bis zu 20 Millimeter sind künftig möglich. Bis dato sind es aktuell maximal fünf Millimeter Reichweite.

Dank des neuen Standards wird es künftig nicht mehr nötig sein, beide Geräte (NFC-Gerät und iPhone oder ähnliches) besonders präzise aneinander auszurichten, um eine Verbindung zu ermöglichen. Da die NFC-Hardware zum Zwecke der Reichweitenerhöhung ebenfalls aktualisiert werden musste, werden aktuelle iPhones und Apple Watches allerdings nicht von diesem neuen Standard profitieren können. Nur bislang noch nicht erschienene Geräte, die die neue Hardware integrieren, können die erhöhte Reichweite gewährleisten. Derlei Geräte könnten noch in den nächsten Monaten auf den Markt kommen.

Künftig Türen aus größerer Distanz öffnen

Steigt ihr also nach Einführung von CR15 auf eine neue Apple Watch oder ein neues iPhone mit entsprechendem Chip um, könnt ihr künftig Haustüren, Hoteltüren oder Autotüren aus größerer Entfernung als bisher aufschließen. Auch Technologien wie HomeKit könnten durch den neuen NFC-Standard schneller und verlässlicher werden.

Der Vorteil von NFC ist, dass es sicherer ist als Bluetooth oder Ultrabreitband. Bislang durften Geräte, die über NFC verbunden wurden, nur eben nicht sonderlich weit voneinander entfernt sein. Zwar ist die neue Reichweite von 20 Millimetern immer noch gering im Vergleich zu Bluetooth, allerdings werden beide Technologien bislang ja auch noch für unterschiedliche Zwecke verwendet.

Da Apple selbst Mitglied des NFC-Forums ist, dürfte die nächsten iPhone- und Apple-Watch-Generation über die passende Hardware verfügen, um den neuen NFC-Standard zu ermöglichen.