Soundcore Liberty 5 Pro erstmals reduziert erhältlich

Vergangene Woche hat Apple die AirPods der fünften Generation vorgestellt. Als Open-Ear-Variante werden sie nicht tief ins Ohr geschoben, allerdings kann das harte Plastikgehäuse den Tragekomfort schmälern. Eine interessante Alternative sind die Soundcore Liberty 5 Pro von Anker. Die bekommt ihr aktuell zum ersten Mal günstiger, man zahlt nur 152,99 Euro statt 179,99 Euro.

Die Soundcore Liberty 5 Pro sind im Sommer auf den Markt gekommen und tragen zwar kein Apfel-Logo, sie müssen sich in Sachen Funktionsumfang und Klangqualität aber definitiv nicht verstecken. Grundlage dafür ist ein komplett neu entwickelter Thus-Chip, der gegenüber älteren Soundcore-Generationen einen deutlichen Leistungssprung markiert.

Diese zwei Details gefallen uns bei den Soundcore Liberty 5 Pro besonders gut

Zwei Dinge sind uns im Test besonders positiv aufgefallen. Die Soundcore Liberty 5 Pro sind nicht wie klassische In-Ear-Kopfhörer geformt, sondern haben zusätzlich noch einen kleinen Silikon-Aufsatz. Damit kann man die kleinen Stecker bedeutend besser im Ohr fixieren, damit sie nicht herausrutschen.

Und dann wäre da noch die aktive Geräuschunterdrückung, mit der Apple ja auch bei den AirPods 5 wirbt. Bei der aktiven Geräuschunterdrückung spielen die Liberty 5 Pro in derselben Liga wie die AirPods Pro 3. Kleine Abstriche gibt es lediglich im Mittenbereich, wo etwas mehr Umgebungslärm durchdringt, praktisch jedoch kaum wahrnehmbar bleibt. Tiefe, brummende Geräusche filtert die Technik zuverlässig heraus, was sich besonders auf längeren Flugreisen bezahlt machen dürfte. Und auch bei Telefonaten hat uns das ANC-Feature sehr gut gefallen.

Und das alles zum AirPods-Preis

Für aktuell 152,99 Euro bekommt ihr richtig gute Kopfhörer, nur einen Hauch teurer als die AirPods. Zudem habt ihr sogar noch die Auswahl aus vier verschiedenen Farben. Abgerundet wird der Spaß durch eine umfangreiche App-Anbindung, hier steht unter anderem ein 8-Band-Equalizer für Feinjustierungen zur Verfügung. Falls es für euch nicht immer Apple sein muss, sind die Soundcore Liberty 5 Pro von Anker eine sehr gute Alternative.

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